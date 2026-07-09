Un mercato record au niveau des ventes pour le PSG cet été ?

Le mercato du PSG n’a pas encore réellement débuté. S’il était souvent pointé du doigt pour la vente de ses joueurs, le PSG pourrait réaliser un mercato record à ce niveau-là cet été.

Pendant de très nombreuses années, si le PSG arrivait à s’offrir les plus grandes stars de la planète, on le taxait de ne pas savoir vendre ses joueurs. Pendant très longtemps, sa meilleure vente était Gonçalo Guedes pour 40 millions d’euros à Valence en 2018. Depuis, il s’est rattrapé et l’été 2026 pourrait battre des records en termes de vente du côté des Rouge & Bleu. Entre le transfert de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, estimé entre 60 et 75 millions d’euros selon les sources, et celui attendu de Kang-In Lee à l’Atlético de Madrid pour un montant supérieur à 40 millions d’euros, le PSG a frappé fort d’entrée. Et ce n’est peut-être qu’un début, avance L’Equipe. En interne, les projections les plus ambitieuses dessinent un scénario où le club parisien dépasserait les 300 millions d’euros de ventes d’ici au 1er septembre. Une hypothèse qui paraît aujourd’hui audacieuse, mais qui n’est pas écartée. Elle repose sur une inconnue de taille : Bradley Barcola, lance le quotidien sportif.

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Ibrahim Mbaye estimé entre 40 et 50 millions d’euros

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, il est officiellement jugé intransférable alors que ses dirigeants souhaitent le prolonger, assure L’Equipe. Dans ce dossier, le PSG a pris le parti de mettre les discussions en stand-by tant que l’ancien Lyonnais sera aux États-Unis. En cas d’échec, l’hypothèse d’un départ n’est pas totalement exclue. Paris a fixé la barre à 150 millions d’euros. À ce tarif, le marché se réduit considérablement. Les clubs anglais restent quasiment les seuls capables de s’aligner. Arsenal mais surtout Liverpool font partie des candidats intéressés. Autre joueur qui pourrait quitter le PSG cet été, Ibrahim Mbaye. S’il doit partir, le titi privilégierait la Premier League, où il a des prétendants comme Aston Villa. En interne, sa valeur est estimée entre 40 et 50 millions d’euros, indique L’Equipe. Randal Kolo Muani figure aussi dans la liste des joueurs qui devraient quitter le PSG cet été. Le club de la capitaine aimerait récupérer 40 millions d’euros dans cette transaction, alors que la Juventus Turin et Tottenham s’intéresseraient à l’international français. « Une partie de l’argent récolté a vocation à être réinvestie. Maghnes Akliouche fait figure de priorité pour densifier le secteur offensif. Monaco n’entend pas lâcher son joueur à moins de 50 millions d’euros et a déjà repoussé une offre parisienne estimée à 35 millions d’euros. » En ce qui concerne Yan Diomande, le RB Leipzig reste pour le moment inflexible et réclame plus de 100 millions d’euros, explique le quotidien sportif.