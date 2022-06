Si le PSG a terminé sa saison 2021-2022 depuis quelques semaines, certains joueurs Parisiens sont toujours concernés par les matches internationaux. En Europe, la Ligue des Nations est à l’honneur. Ainsi, le Portugal, vainqueur de la première édition, recevait la Suisse, dans le cadre de la deuxième journée de la compétition.

Danilo Pereira et Nuno Mendes solides

Après un match nul face à l’Espagne (1-1) il y a quelques jours, les Portugais sont facilement venus à bout des Helvètes grâce à une doublé de Cristiano Ronaldo, et des buts de William Carvalho et João Cancelo. Les deux Parisiens, Danilo Pereira et Nuno Mendes étaient titulaires dans le onze de Fernando Santos. Le premier cité a une nouvelle débuté au poste de défenseur central aux côté de Pepe, et a livré une prestation très solide. De son côté, le latéral gauche des Rouge & Bleu, qui a récemment signé son contrat jusqu’en 2026, a impressionné dans son couloir. Solide défensivement, le joueur de 19 ans a notamment participé à la construction du deuxième but de Cristiano Ronaldo. Après cette rencontre, le Portugais a évoqué cette belle victoire de la Seleção ainsi que la concurrence avec Raphaël Guerreiro : « C’était un grand match. Une belle victoire, l’équipe est bien entrée dans le jeu, nous sommes repartis avec une victoire confortable. Maintenant, il s’agit de se préparer pour les deux prochains matches (République tchèque et Suisse). Guerreiro ? Nous sommes tous les deux des joueurs de l’équipe nationale. C’est aussi un grand joueur. »

XI du Portugal : Patricio – Cancelo, Pepe, Danilo, Nuno Mendes – Neves (Palhinha, 77′), Carvalho (Nunes, 84′), B.Fernandes (B.Silva, 67′) – Otavio (Leão, 77′), Ronaldo (c), Jota (Horta, 67′)

Messi auteur d’un quintuplé contre l’Estonie

Vainqueur de la Finalissima face à l’Italie la semaine passée (3-0), l’Argentine de Lionel Messi disputait une rencontre amicale en Espagne face à l’Estonie. Déjà performant face aux Italiens avec deux passes décisives, le numéro 30 du PSG a cette fois-ci enfilé son costume de buteur. En effet, le septuple Ballon d’Or a tout simplement inscrit les cinq buts de son équipe lors de la large victoire face aux Estoniens (5-0). Un but sur penalty, trois du pied gauche et une réalisation du pied droit. Dans un rôle de faux numéro 9, La Pulga était à l’origine de toutes les actions de son équipe. Sans surprise, la performance de l’attaquant de 34 ans a été saluée par la presse argentine.

XI de l’Argentine : Armani – Molina (Montiel, 74′), Pezzella, L.Martinez (Senesi, 62′), Acuña (N.Gonzalez, 73′) – De Paul (E.Palacios, 62′), Mac Allister (Foyth, 66′), Gomez – J.Alvarez, Messi, J.Correa (Dybala, 62′)