Un mois pour qu’Amazon soit prêt à diffuser L1, L2 et Trophée des champions

Le PSG doit jouer le premier match officiel de sa saison 2021/2022 le 1er aout à Tel-Aviv, ce sera le Trophée des champions face à Lille. Un rencontre qui sera visible sur Amazon Prime vidéo. Comme 304 matches de Ligue 1 et autant de Ligue 2 par saison jusqu’en 2024 (soit les anciens lots acquis par Mediapro) contre 259M€ fixes par an. Les 20% restants des matches étant détenus par beIN Sports et toujours sous-licenciés à Canal Plus. Etant donné que le premier match diffusé par la plateforme sera une affiche de L2 le 24 juillet, il reste un mois à Amazon (10 millions d’abonnés payants en France à 49€/an) pour être au point. Car il y aura beaucoup de matches à diffuser et sept magazines par semaine à proposer. Selon les informations de L’Equipe, c’est Thibault Le Rol qui devrait être à la présentation de ces émissions. Smaïl Bouabdellah pourrait être une autre tête d’affiche du média. Pour produire tous les matches, Amazon va verser 25M€ par an à la LFP, “en charge de trouver le producteur adéquat.” Et celui-ci devrait être HBS. Reste à connaître l’offre tarifaire qui sera faite aux fans de football désireux de suivre la Ligue 1 et la Ligue 2. “Elle est en cours d’élaboration, avec peut-être un léger supplément pour avoir accès à la L1”, rapporte le journal sportif.