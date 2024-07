Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG aurait fait de Joao Neves sa priorité. Mais le club de la capitale n’est pas seul sur ce dossier. Liverpool serait entré dans la course.

Le PSG compte se renforcer à tous les postes lors de ce mercato estival. En ce qui concerne le milieu de terrain, la priorité se nomme Joao Neves. Le jeune international portugais (19 ans) a été la seule satisfaction de la saison ratée du Benfica. Le club portugais, avec qui le joueur est encore sous contrat jusqu’en juin 2028, sait qu’il sera difficile de le retenir cet été. Pour le laisser filer, Benfica demanderait 120 millions d’euros, soit le prix de sa clause libératoire. Une somme que ne compterait pas verser le PSG.

Liverpool prêt à répondre aux exigences de Benfica

Alors que depuis plusieurs semaines, on indiquait que le PSG était en concurrence avec Manchester United dans ce dossier, un troisième club serait entré dans la danse ces derniers jours. Selon les informations du Correio da Manha, Liverpool aimerait s’offrir les services de la pépite du football portugais. Les Reds seraient prêts à répondre aux exigences du Benfica, quitte à vendre quelques joueurs pour augmenter son enveloppe estivale. Le quotidien lusitanien indique que les très bonnes relations entre les deux clubs depuis le transfert de Darwin Nunez en 2022 pourraient faciliter la transaction. Le Correio da Manha conclut en expliquant qu’Arne Slot, nouvel entraîneur de Liverpool, a demandé à sa direction un profil plus créatif au milieu. Joao Neves coche cette case. S’il veut se l’offrir, le PSG devra donc batailler et se montrer convaincant auprès des dirigeants lisboètes.