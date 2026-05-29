Un nouveau concurrent pour le PSG dans le dossier Yan Diomande

Ces dernières semaines, le nom de Yan Diomande a été associé au PSG. Dans ce dossier, le PSG était en concurrence avec Liverpool. Mais un troisième club serait entré dans la danse.

Si le PSG a décidé de mettre en pause son mercato afin de se concentrer à 100% sur la fin de la saison et la finale de la Ligue des champions contre Arsenal demain après-midi (18 heures, Canal Plus, M6), les rumeurs mercato autour du club de la capitale ne fléchissent pas. Il y en a quasiment quotidiennement. Ces dernières semaines, Yan Diomande a été annoncé dans le viseur du club de la capitale pour renforcer ses couloirs offensifs. L’international ivoirien du RB Leipzig (19 ans) a brillé avec le club allemand (36 matches toutes compétitions confondues, 13 buts, 10 passes décisives) et attise les convoitises de plusieurs clubs européens.

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Le RB Leipzig espère le prolonger

Outre le PSG, Liverpool aimerait également le recruter et en aurait fait sa priorité de recrutement afin de remplacer Mohamed Salah. Mais un troisième club serait entré dans la danse selon les informations de Florian Plettenberg. Le journaliste spécialiste du mercato pour Sky Sport Deutschland indique que Manchester City suit de près la situation, tout comme le PSG, et a déjà tenu des discussions, comme le club de la capitale. Mais pour l’instant, il n’y a toujours pas d’accord avec un quelconque club, assure Florian Plettenberg. Ce dernier explique que Liverpool pousse pour un accord rapide avec Yan Diomande alors que le RB Leipzig aimerait le convaincre de prolonger en lui offrant également une revalorisation salariale.