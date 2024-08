Un nouveau départ chez les Féminines du PSG

Le mercato des Féminines du PSG a été animé, que ce soit du côté des arrivées comme des départs. Ce vendredi, le club de la capitale a officialisé le départ de Clare Hunt.

Les Féminines du PSG sont en pleine préparation de la saison 2024-2025. Les joueuses de Fabrice Abriel reprendront le championnat le week-end du 21 septembre avec un déplacement à Montpellier. Lors de cette intersaison, le club de la capitale a vu son mercato être fortement animé. Il a changé d’entraîneur, Fabrice Abriel prenant la place de Jocelyn Prêcheur, alors qu’il a recruté quatre joueuses, dont Griedge Mbock et Mary Earps, et a vu partir de nombreuses joueuses, dont Sandy Baltimore et Oriane Jean-François.

Un an seulement au PSG

Ce vendredi matin, les Féminines du PSG ont officialisé le départ de Clare Hunt. L’internationale australienne, qui avait rejoint le club de la capitale l’été dernier, va rejoindre le Tottenham Hotspur FC, club de Women’s Super League, sous la forme d’un transfert définitif. En une saison sous le maillot du PSG, la défenseure (25 ans) aura participé à 22 matches toutes compétitions confondues, pour une passe décisive. Elle aura remporté la Coupe de France lors de son passage à Paris. Dans son communiqué, le club de la capitale « souhaite le meilleur à Clare sous ses nouvelles couleurs. »