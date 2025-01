Dimanche, le PSG a remporté le Trophée des champions contre Monaco (1-0). Il pourrait avoir gagné le dernier TDC sous cette formule. La LFP pense à un nouveau format.

Depuis sa création, le Trophée des champions oppose le vainqueur de la Ligue 1 et celui de la Coupe de France. Si un club remporte les deux compétitions, comme le PSG la saison dernière, c’est le dauphin du championnat qui affronte donc le vainqueur des deux trophées nationaux. Dimanche soir, le PSG a remporté son treizième Trophée des champions en battant l’AS Monaco (1-0) sur la pelouse du stade 974 de Doha au Qatar. Cette édition pourrait être la dernière dans ce système.

Un Final Four en janvier ?

En effet, comme le rapporte L’Equipe, qui avait déjà évoqué la possibilité d’un nouveau format pour le Trophée des champions il y a quelques mois, Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel (LFP), souhaiterait changer le format de la compétition en organisant un Final Four, comme c’est le cas en Italie et en Espagne. Le quotidien sportif indique que « ce nouveau Trophée des champions se disputerait l’hiver contre l’été initialement pour l’actuel et regrouperait désormais 4 équipes, les 1er, 2e et 3e de Ligue 1 plus le vainqueur de la coupe de France sous la forme d’un minitournoi avec deux demi-finales et une finale. » Cette réforme vise à assurer la présence des meilleures équipes du Championnat afin d’optimiser la promotion de la Ligue 1 à l’étranger, lance L’Equipe. La première édition de ce nouveau format pourrait avoir lieu en Afrique, puisque la République Démocratique du Congo et la Côte-d’Ivoire ont déjà fait savoir qu’elles seraient intéressées, avance L’Equipe. « Mais à date, même si ce projet a été présenté au conseil d’administration de la LFP le 5 juin, rien n’est encore acté et décidé. Tout changement de format d’une compétition doit passer par une décision du CA », conclut le quotidien sportif.