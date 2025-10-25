David boly
Image : @Tanziloic

Un nouveau jeune titi a participé à l’entraînement du PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas25 octobre 2025

Depuis le début de la saison, plusieurs titis ont joué avec le PSG. D’autres s’entraînent avec les professionnels avant de retrouver leurs catégories. Hier, c’était le cas de David Boly.

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Plusieurs titis ont eu la chance de jouer avec l’équipe première en ce début de saison avec l’accumulation des blessures dans l’effectif parisien. D’autres viennent s’entraîner avec l’équipe professionnelle ponctuellement avant de redescendre dans leurs catégories. Hier, lors de l’entraînement de veille de match, un nouveau titi a été invité par Luis Enrique à venir s’entraîner avec les professionnels.

Un latéral droit prometteur

Comme le rapporte Loïc TanziDavid Boly a participé à l’entraînement du PSG hier à la veille du déplacement à Brest dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1 (17 heures, BeIN Sports 1). Lionel Rouxel, sélectionneur de l’équipe de France U17, voulait le convoquer pour la Coupe du monde de la catégorie au Qatar, mais le PSG a retenu le latéral droit (16 ans). Revenu de quatre mois de blessure à l’épaule, David Boly vient à peine de reprendre la compétition. Il jouera la Youth League avec Paris et pourrait être une alternative au poste de latéral droit une fois Hakimi à la CAN, indiquait le journaliste spécialiste du PSG pour L’Equipe il y a quelques jours. 

