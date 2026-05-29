Un nouveau joli jackpot financier pour le PSG avec son parcours européen

Qualifié pour la finale de la Ligue des champions, le PSG va tenter de faire le back-to-back demain contre Arsenal. Il va également toucher un joli jackpot financier pour son parcours européen.

Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, le PSG peut conserver son titre demain après-midi (18 heures, Canal Plus, M6) contre Arsenal. Les Parisiens vont vouloir encore une fois entrer dans l’histoire du club et tenter de devenir le premier club français à remporter deux Ligues des champions. En plus d’un possible nouveau sacre européen, le PSG va aussi repartir de cette saison 2025-2026 de Champions League avec un beau chèque de la part de l’UEFA.

Avant la finale contre Arsenal, le PSG est assuré de remporter 139,4 millions d’euros. Dans le détail, les gains se décomposent en trois parties. D’abord une somme liée aux droits TV et marketing, autour de 34 millions. Ensuite, une somme liée au coefficient UEFA du club sur les 10 dernières années, estimée à 11 millions pour le PSG, assure L’Equipe. Enfin, viennent les primes liées aux performances sportives, les plus lucratives : 18,62 M€ de prime de participation, 18,4 M€ environ pour les performances et le classement en phase de ligue, 11 M€ pour la qualification en huitièmes, 12,5 M€ pour celle en quarts, 15 M€ pour la qualification en demi-finales, et 18,5 M€ pour la qualification pour la finale, indique le quotidien sportif.

En cas de succès, il pourrait toucher près de 150 millions d’euros

En cas de victoire finale, le PSG décrochera une nouvelle prime de 6,5 M€ et s’assurera 4 M€ de prime de participation à la Super Coupe de l’UEFA contre le vainqueur de la Ligue Europa, en août prochain, avance L’Equipe. Ce qui porterait le total des primes distribuées par l’UEFA à près de 150 M€. Et ce qui ferait ainsi près de 300 M€ décrochés en deux saisons, après les 148 millions d’euros empochés l’an passé.











