Un nouveau joueur du Bayern Munich doit déclarer forfait contre le PSG

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG reçoit le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions. Pour cette rencontre et le retour, le Bayern devra faire sans Raphaël Guerreiro.

Si le PSG devrait aborder les demi-finales de la Ligue des champions contre le Bayern Munich avec un groupe au complet, ce ne devrait pas être le cas pour le Bayern Munich. Déjà privé de Serge Gnabry, blessé à la cuisse droite et forfait pour les trois prochains mois, le club bavarois va aussi devoir se passer de Raphaël Guerreiro pour la double confrontation contre le PSG. Titulaire lors de la victoire renversante du Bayern contre Mayence ce week-end (3-4), l’international portugais souffre d’une légère déchirure musculaire à l’arrière de la cuisse gauche et sera indisponible plusieurs semaines, indique le champion d’Allemagne dans son communiqué.

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Quatre forfaits pour le Bayern contre le PSG ?

De son côté, L’Equipe indique que deux autres joueurs devraient manquer à l’appel pour le déplacement à Paris pour y défier le PSG en demi-finale aller de la Ligue des champions. Absent depuis deux semaines, Lennart Karl, qui est remis de son claquage musculaire, ne devrait pas faire le voyage. Ce match contre le PSG arrive trop tôt, assure le quotidien sportif. Ce devrait également être le cas pour Tom Bischof, lui aussi victime de problèmes musculaires depuis dix jours. Les deux hommes devraient être aptes en vue de la seconde manche à l’Allianz Arena, le 6 mai, conclut L’Equipe.

Le XI probable du Bayern Munich contre le PSG selon L’Equipe : Neuer (cap.) – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Luis Diaz – Kane.