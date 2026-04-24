Un nouveau large turnover pour le PSG contre Angers ?

Demain soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Angers pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Trois jours avant d’affronter le Bayern, Luis Enrique devrait réaliser un large turnover.

Leader de Ligue 1 avec quatre points d’avance sur Lens, le PSG affronte Angers demain soir lors de la 31e journée. Lors de cette rencontre, placée trois jours avant la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, Luis Enrique devrait faire un large turnover avec la préservation de certains cadres. Selon Le Parisien, le coach du PSG pourrait titulariser Lucas Chevalier dans les buts. L’international français refoulerait les pelouses trois mois après son dernier match, contre Auxerre (0-1) le 23 janvier dernier.

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Senny Mayulu en faux numéro 9 ?

Pour la défense, Warren Zaïre-Emery devrait retrouver le couloir et le brassard de capitaine. Le titi du PSG serait associé à Illia Zabarnyi, Willian Pacho et Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz pourrait être titularisé pour la première fois depuis son retour de blessure. L’international espagnol devrait être associé à Lucas Beraldo, en sentinelle, et Joao Neves, assure le quotidien francilien. Enfin, Senny Mayulu pourrait être titulaire au poste de faux numéro 9, comme cela avait été le cas contre le FC Barcelone lors de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le titi serait associé à Kang-in Lee et Bradley Barcola.