Un nouveau partenaire rejoint le PSG pour quatre ans

Le PSG est l’un des meilleurs clubs d’Europe sur et en dehors du terrain. Beaucoup de partenaires souhaitent s’associer à lui. Ces dernières heures, le PSG a officialisé un partenariat avec le groupe de vins et spiritueux, Pernod Ricard.

Même si le PSG a perdu Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé en l’espace de trois ans, le club de la capitale reste attractif au niveau des marques. Parmi les meilleurs clubs d’Europe, le champion de France attire toujours de nouveaux sponsors. Ces dernières heures, les Rouge & Bleu ont officialisé un partenariat avec le groupe de vins et spiritueux, Pernod Ricard. Les deux entités seront liées jusqu’en 2028.

Un partenariat qui concerne également le football féminin et le handball

« Le Paris Saint-Germain annonce son partenariat avec Pernod Ricard. Ce nouveau partenariat mondial est le premier du genre pour Pernod Ricard, qui mettra en valeur l’intégralité du catalogue de marque premium du Groupe. Pernod Ricard devient désormais un partenaire officiel mondial et sera le seul fournisseur de champagne et de spiritueux du club, avec des droits de visibilité et de communication dédiés ainsi que des expériences sur mesure », indique le PSG dans son communiqué. De son côté, Pernod Ricard explique que l’accord concerne le football masculin et féminin en tant que partenaire officiel et le handball, en tant que fournisseur officiel.