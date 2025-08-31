Un nouveau prétendant pour Ederson, un déblocage pour Donnarumma ?

L’avenir de Gianluigi Donnarumma semble lié à celui d’Ederson. Un nouveau club aimerait s’offrir le Brésilien, ce qui pourrait débloquer le départ de l’Italien du PSG vers Manchester City.

Dans l’impasse dans les discussions pour une prolongation de contrat, Gianluigi Donnarumma a vu le PSG lui ouvrir la porte pour un départ, ne souhaitant pas voir le gardien italien partir libre l’été prochain. Pour remplacer l’ancien milanais, les dirigeants parisiens ont jeté leur dévolu sur Lucas Chevalier. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs lors de ce mercato estival, Gianluigi Donnarumma semble avoir une préférence pour Manchester City.

A voir aussi : Mercato – Donnarumma s’est mis d’accord avec Manchester City

Fenerbahçe voudrait doubler Galatasaray

Il a en effet trouvé un accord avec les Citizens sur son futur contrat, alors que le PSG et le club de Manchester seraient proches de trouver un terrain d’entente pour son transfert. Ce dossier se concrétisera uniquement si Ederson part de City. Mais pour l’instant, la situation de l’international brésilien n’a pas beaucoup bougé. Pisté depuis plusieurs semaines par Galatasaray, il voit les deux clubs ne pas s’accorder. Manchester City ayant même refusé une offre de 10 millions d’euros. Ce dimanche, Fabrizio Romano indique qu’un autre club turc aurait fait irruption dans ce dossier, le Fenerbahçe. Le club stambouliote essayerait de conclure un accord avec Manchester City pour son gardien. Si un accord est trouvé avant la fin du mercato, demain soir, Gianluigi Donnarumma rejoindra alors City, conclut le journaliste. En attendant de voir sa situation se décanter, le portier italien continue de s’entraîner avec ses coéquipiers du PSG.