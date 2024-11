Depuis le départ de Michel Montana en fin de saison dernière, le PSG est toujours à la recherche de sa nouvelle voix pour le Parc des Princes. Et un nouveau speaker sera testé ce samedi face au RC Lens.

En fin de saison dernière, le PSG a vu le départ de sa mythique voix du Parc des Princes, Michel Montana. Depuis, les Rouge & Bleu ont pour mission difficile de lui trouver un successeur. Lors des premiers matches de la saison au Parc des Princes, le club parisien a testé deux nouveaux speakers : l’animateur Miguel Derennes lors des quatre premières rencontres de la saison à domicile, puis Hervé Koller pendant les réceptions de Strasbourg et du PSV Eindhoven.

Jean-Luc Guizonne, nouveau speaker face à Lens et l’Atlético

Et selon les informations du Parisien, un troisième speaker sera à l’essai ce samedi lors de PSG / RC Lens (17h sur beIN SPORTS). Il s’agit de l’artiste Jean-Luc Guizonne. Il animera les deux rencontres face au RC Lens et aussi contre l’Atlético de Madrid la semaine prochaine (6 novembre). « Âgé de 45 ans, Guizonne est un habitué des micros puisqu’il s’est fait connaître du grand public en 2005 en participant à la Star Academy 5 avant d’intégrer la troupe de la comédie musicale ‘Le Roi Lion’ à l’étranger et en France durant de nombreuses années. Son expérience de la scène, sa voix et sa stature ont notamment incité les équipes du PSG à retenir son profil », détaille LP. De son côté, le PSG a conscience des attentes du public parisien pour le successeur de Michel Montana et ne veut pas se précipiter pour choisir son speaker titulaire. « C’est un sujet important et on veut vraiment prendre le temps de gérer ce dossier le plus intelligemment possible », glisse-t-on en interne.

Après la trêve internationale, d’autres personnalités seront testées au micro sur la fin de l’année 2024 (il restera trois rencontres à disputer au Parc). « Après avoir jugé sur pièce les différentes prestations, une réflexion poussée sera alors menée et un choix définitif est attendu pour le début d’année 2025. » Les dirigeants parisiens restent attentifs aux retours effectués par les habitués du Parc des Princes, qui ont pu exprimer leur déception sur les speakers choisis jusque-là.