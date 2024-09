Un nouveau sponsor pour le dos du maillot pour le PSG

Même si le PSG ne compte plus de véritables stars dans son effectif, le club de la capitale reste attractif au niveau des sponsors. Ce lundi, il a annoncé un partenariat avec SNIPES.

Le PSG est l’un des meilleurs clubs du monde, mais est également une marque reconnue mondialement. De nombreuses marques souhaitent collaborer avec le club de la capitale, voire même apparaitre sur le maillot des Rouge & Bleu. Cela va être le cas avec SNIPES. Ce lundi, le PSG a en effet officialisé un partenariat avec la marque de sneakers et de streetwear pour les trois prochaines années. Le logo de la marque apparaîtra dans le dos des maillots du PSG lors de chaque rencontre de Ligue 1 fait savoir le club de la capitale dans son communiqué.

Un contrat de trois ans

« L’acteur mondial de sneakers et de streetwear, SNIPES, devient désormais Partenaire Premium global du club de football français Paris Saint-Germain. Ce partenariat, prévu pour trois ans, marque un engagement majeur de SNIPES en France, considérée comme l’un des marchés de croissance les plus importants pour l’enseigne. La marque avant-gardiste s’appuiera sur la portée internationale du Club pour renforcer sa présence à travers le monde, indique le PSG dans son communiqué. En tant que « Partenaire Officiel Culture & Communauté » du Club, cette collaboration va au-delà du simple sponsoring traditionnel, en intégrant profondément les racines culturelles de SNIPES dans les activités et initiatives communautaires du Paris Saint-Germain. »