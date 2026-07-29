Un nouveau titi va quitter le PSG lors de ce mercato estival

L’exode des titis du PSG se poursuit. Cadre de l’équipe U19 des Rouge & Bleu, Thomas Cordier va quitter son club formateur pour rejoindre la Suisse.

Le mercato estival 2026 est marqué par l’exode de jeunes du centre de formation. Dans l’équipe U19 de la saison écoulée, très peu ont décidé de signer leurs premiers contrats professionnels avec le PSG. Mathis Jangeal, Emmanuel Mbemba ou bien encore Martin James, Élijah Ly et Samba Coulibaly ont décidé de signer leurs premiers contrats professionnels loin de leur club formateur. Seul Adam Ayari a accepté de signer son premier contrat professionnel avec les doubles champions d’Europe.

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Il va rejoindre la Suisse

Thomas Cordier va suivre le mouvement de la plupart de ses coéquipiers. En effet, selon les informations de Loïc Tanzi, journaliste spécialiste du PSG pour L’Equipe, le capitaine de l’équipe de Youth League du PSG va signer un contrat de trois ans avec à Lausanne aujourd’hui. Le latéral gauche (20 ans) va donc lancer sa carrière au sein du championnat suisse. Au PSG depuis 2014, Thomas Cordier a donc décidé de quitter son club formateur pour tenter d’obtenir du temps de jeu et lancer sa carrière au sein du sixième du dernier championnat suisse.