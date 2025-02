Un nouveau voisin pour le PSG au Parc des Princes

Le PSG voit un nouveau club émerger sous les cieux parisiens. En effet, le PFC, après des années en Ligue 2, bataille actuellement pour la montée en Ligue 1. Après le rachat par le groupe LVMH et RedBull, l’actuel deuxième de seconde division change de stade et devient plus que jamais le voisin du Paris Saint-Germain.

Depuis quelques mois, le Paris FC a été racheté par le groupe français de luxe LVMH et RedBull. Ce qui fait entrer le club pensionnaire de Ligue 2 dans une nouvelle dimension, avec comme premier objectif la montée en Ligue 1 et la pérennisation du club dans l’Elite. Pour se faire, tous les ingrédients sont mis, avec un changement de stade en en premier lieu. En effet, l’actuel deuxième de Ligue 2 a communiqué officiellement sur son déménagement du Stade Charlety au Stade Jean Bouin. Ce dernier, antre du Stade Français Paris, accueillera dès l’été 2025 le PFC pour ses matchs à domicile. Ainsi, le Paris Saint-Germain aura un nouveau voisin on ne peut plus proche à compter de la saison prochaine. Reste au Paris FC à valider sa montée à la fin de la saison pour offrir aux Parisiens un derby digne de ce nom.

Président du Paris FC, Antoine Arnault s’est félicité de ce changement majeur pour le club qu’il préside : « Parvenir à cet accord pour jouer à Jean-Bouin dès la saison prochaine était une priorité pour ma famille afin d’offrir à nos supporters, aux partenaires et aux spectateurs un cadre parfait pour voir évoluer les équipes du Paris FC. Dans ce nouvel écrin, le club débutera une nouvelle ère tout en ayant à cœur de bien finir d’écrire l’histoire pour cette dernière saison à Charléty. Je tiens à remercier personnellement Thomas Lombard avec qui nous sommes parvenus à un accord qui, j’en suis certain, ravira les joueurs et les supporters de rugby et de football« .