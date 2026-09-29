Un nouvel aperçu du troisième maillot 2026-2027 du PSG

Dans quelques semaines, le PSG va dévoiler son troisième maillot de la saison 2026-2027. En collaboration avec Jordan, cette nouvelle tunique sera noire.

Comme à chaque saison, le PSG commercialisera plusieurs maillots pour la saison 2026-2027. Après le succès des maillots domicile et extérieur, le club parisien présentera dans les semaines à venir sa troisième tenue de l’exercice. Celle-ci sera conçue en collaboration avec son partenaire Jordan Brand.

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Un maillot et un short noirs

Le site spécialisé Footy Headlines a dévoilé un aperçu complet de la tunique third. Ce maillot sera de couleur noire, avec une bande centrale multicolore floue. L’écusson du PSG et le logo Jordan seront présents. Concernant le short, il sera également de couleur noire et reprendra le motif de lignes verticales texturées visible sur le maillot.

Image : Footyheadlines

𝑭𝒖𝒍𝒍 𝑱𝒐𝒓𝒅𝒂𝒏 𝑷𝑺𝑮 𝟐𝟔-𝟐𝟕 𝑻𝒉𝒊𝒓𝒅 𝑲𝒊𝒕 𝑳𝒐𝒐𝒌 𝑳𝒆𝒂𝒌𝒆𝒅 – 𝑺𝒉𝒐𝒓𝒕𝒔 𝑭𝒆𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆 𝑴𝒂𝒕𝒄𝒉𝒊𝒏𝒈 𝑮𝒓𝒂𝒑𝒉𝒊𝒄



We can give you an almost full look at the Jordan Paris Saint-Germain 26-27 third kit, confirming that the design extends directly onto… pic.twitter.com/5DNHWO7xQe — Footy Headlines (@Footy_Headlines) September 29, 2026