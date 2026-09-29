Maillot third 2026
Image : footyheadlines.com

Un nouvel aperçu du troisième maillot 2026-2027 du PSG

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum29 septembre 2026

Dans quelques semaines, le PSG va dévoiler son troisième maillot de la saison 2026-2027. En collaboration avec Jordan, cette nouvelle tunique sera noire.

Comme à chaque saison, le PSG commercialisera plusieurs maillots pour la saison 2026-2027. Après le succès des maillots domicile et extérieur, le club parisien présentera dans les semaines à venir sa troisième tenue de l’exercice. Celle-ci sera conçue en collaboration avec son partenaire Jordan Brand.

Des nouvelles images du quatrième maillot du PSG

Un maillot et un short noirs

Le site spécialisé Footy Headlines a dévoilé un aperçu complet de la tunique third. Ce maillot sera de couleur noire, avec une bande centrale multicolore floue. L’écusson du PSG et le logo Jordan seront présents. Concernant le short, il sera également de couleur noire et reprendra le motif de lignes verticales texturées visible sur le maillot.

Maillot third PSG
Image : Footyheadlines

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum29 septembre 2026

Articles similaires

Hakimi Maroc

Sélections – Le Maroc s’impose face au Lesotho, Hakimi retrouve les terrains

29 septembre 2026
PSG Octobre Rose

Le PSG se mobilise pour Octobre Rose

29 septembre 2026
Doué France

Belgique / France – Désiré Doué a marqué les esprits

29 septembre 2026
Doué France

Belgique / France : Les notes des Parisiens dans la presse

29 septembre 2026
Bouton retour en haut de la page