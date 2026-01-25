Un nouvel indice sur l’arrivée de Dro Fernandez au PSG ?

Le PSG devrait s’offrir Dro Fernandez avant la fin du mercato. Ce dernier a commencé à suivre ses possibles futurs coéquipiers sur Instagram.

Si le mercato hivernal du PSG était assez calme, un dossier l’a réveillé. En effet, le club de la capitale a été associé à Dro Fernandez depuis plusieurs joueurs. Formé au FC Barcelone avec qui il a joué cinq matches cette saison, le milieu de terrain (18 ans) souhaitait quitter le club catalan pour lancer sa carrière. Il aurait été convaincu par le discours du PSG et de Luis Enrique et aurait indiqué à ses coéquipiers qu’il allait quitter le Barça pour le champion d’Europe, malgré l’intérêt de plusieurs autres clubs européens. Un nouveau signe penche pour une signature au PSG avant la fin du mercato.

Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou, Luis Enrique…

Dro Fernandez a en effet commencé à suivre ses possibles futurs coéquipiers sur Instagram. De Vitinha, à Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola en passant par Achraf Hakimi, Ibrahim Mbaye, Gonçalo Ramos, Quentin Ndjantou et même son possible futur coach, Luis Enrique. Pour rappel, la presse espagnole a évoqué hier un accord entre le PSG et le FC Barcelone pour un transfert de Dro Fernandez. On parle d’un transfert qui s’élèverait à 8 millions d’euros. L’officialisation de son arrivée ne devrait plus trop tarder.