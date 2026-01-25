Dro Fernandez

Un nouvel indice sur l’arrivée de Dro Fernandez au PSG ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas25 janvier 2026

Le PSG devrait s’offrir Dro Fernandez avant la fin du mercato. Ce dernier a commencé à suivre ses possibles futurs coéquipiers sur Instagram.

Si le mercato hivernal du PSG était assez calme, un dossier l’a réveillé. En effet, le club de la capitale a été associé à Dro Fernandez depuis plusieurs joueurs. Formé au FC Barcelone avec qui il a joué cinq matches cette saison, le milieu de terrain (18 ans) souhaitait quitter le club catalan pour lancer sa carrière. Il aurait été convaincu par le discours du PSG et de Luis Enrique et aurait indiqué à ses coéquipiers qu’il allait quitter le Barça pour le champion d’Europe, malgré l’intérêt de plusieurs autres clubs européens. Un nouveau signe penche pour une signature au PSG avant la fin du mercato.

Mercato – Dro Fernandez au PSG pour huit millions d’euros ?
canalsupporters.com

Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou, Luis Enrique…

Dro Fernandez a en effet commencé à suivre ses possibles futurs coéquipiers sur Instagram. De Vitinha, à Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola en passant par Achraf Hakimi, Ibrahim Mbaye, Gonçalo Ramos, Quentin Ndjantou et même son possible futur coach, Luis Enrique. Pour rappel, la presse espagnole a évoqué hier un accord entre le PSG et le FC Barcelone pour un transfert de Dro Fernandez. On parle d’un transfert qui s’élèverait à 8 millions d’euros. L’officialisation de son arrivée ne devrait plus trop tarder.

Instagram Dro Fernandez
Instagram Dro Fernandez
Instagram Dro Fernandez

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas25 janvier 2026

Articles similaires

Dro Fernandez (2)

Dro Fernandez attendu dans les prochains jours à Paris

25 janvier 2026
Logo psg

Leader, Dro Fernandez, Féminines… Le récapitulatif de la mi-journée

25 janvier 2026
Dro Fernandez

Mercato – Dro Fernandez au PSG pour huit millions d’euros ?

25 janvier 2026
PSG joie

Dembélé, Barcola, défense… Les chiffres après Auxerre / PSG

25 janvier 2026
Bouton retour en haut de la page