Un onze de départ avec le retour des cadres contre Nantes ?

Demain soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG reçoit Nantes en match en retard de la 26e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait titulariser plusieurs cadres.

Trois jours après sa défaite contre Lyon (1-2), le PSG retrouve le Parc des Princes et la Ligue 1 avec la réception du FC Nantes dans le cadre du match en retard de la 26e journée. Pour cette rencontre contre le dix-septième du championnat, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Quentin Ndjantou, Vitinha et Nuno Mendes, malgré sa présence à l’entraînement collectif ce mardi, seront absents. Après avoir fait tourner contre les Lyonnais, le coach du PSG devrait choisir de faire commencer plusieurs cadres contre les Nantais.

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Kang-in Lee au milieu ?

Si on évoquait la possibilité de voir Lucas Chevalier jouer contre Nantes demain soir, selon Le Parisien, c’est bien Matvey Safonov qui devrait garder les buts du PSG. Le gardien russe serait défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi dans le couloir droit, Lucas Hernandez dans le couloir gauche et d’une charnière centrale Marquinhos-Willian Pacho. Warren Zaïre-Emery, qui a commencé sur le banc contre Lyon après avoir enchaîné 40 titularisations de suite, devrait retrouver une place de titulaire dans le milieu de terrain. Le titi du PSG accompagnerait Joao Neves et Kang-in Lee dans l’entrejeu parisien. Enfin, le trio d’attaque devrait être composé de Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.