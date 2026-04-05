Un onze de départ sans surprise pour le PSG contre Liverpool ?

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions. Luis Enrique devrait aligner une équipe sans surprise.

Après leur victoire contre Toulouse vendredi soir (3-1), les joueurs du PSG se sont vu accorder deux jours de repos. Ils doivent reprendre le chemin du Campus de Poissy demain matin. Le club de la capitale va avoir deux jours pour préparer son quart de finale aller de la Ligue des champions contre Liverpool. Sur la pelouse du Parc des Princes, il ne devrait y avoir de surprise dans le onze de départ concocté par Luis Enrique.

Un retour de Marquinhos dans le onze

Malgré son mauvais match contre les Toulousains, durant lequel il a réalisé plusieurs grosses erreurs, Matvey Safonov devrait garder les buts du PSG contre les Reds, selon L’Equipe. En défense, Marquinhos devrait faire son retour en défense centrale aux côtés de Willian Pacho. Les couloirs seraient occupés par Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Pour le milieu de terrain, Fabian Ruiz n’étant pas encore apte à jouer, même s’il se rapproche d’un retour sur le terrain, c’est le trio Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Joao Neves qui devrait être aligné par Luis Enrique. Enfin en attaque, Ousmane Dembélé devrait être accompagné de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, à moins que Luis Enrique n’ait envie de placer Nuno Mendes plus haut et de garder un joueur offensif majeur sur le banc, en l’absence de Bradley Barcola, mais ce n’est pas le plus probable, conclut le quotidien sportif.