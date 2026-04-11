Un onze sans surprise pour le PSG contre Liverpool ?

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Anfield pour valider sa qualification en demi-finale de la Ligue des champions. Luis Enrique devrait aligner une équipe sans surprise.

Mercredi soir, le PSG a pris un avantage sur la qualification en demi-finale de la Ligue des champions en s’imposant sur la pelouse du Parc des Princes contre Liverpool (2-0). Les Parisiens devront terminer le travail mardi à Anfield. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Quentin Ndjantou et Fabian Ruiz devraient manquer ce quart de finale retour.

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Bradley Barcola dans le groupe ?

Touché à la cheville lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions contre Chelsea (0-3), Bradley Barcola a repris l’entraînement collectif à la veille du quart de finale aller contre les Reds (2-0). Selon Le Parisien, l’international français pourrait être présent dans le groupe de Luis Enrique. « Néanmoins, compte tenu du contexte et de son manque de rythme, il ne devrait pas avoir trop de temps de jeu », indique le quotidien francilien. Ce dernier explique que le coach du PSG devrait aligner la même équipe que celle qui a commencé au Parc des Princes. Matvey Safonov garderait les buts. Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes occuperaient la défense. Warren Zaïre-Emery serait associé à Vitinha et Joao Neves au milieu. Enfin Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia animeraient l’attaque.