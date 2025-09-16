Un pack collector et limité pour célébrer la victoire du PSG en C1

Le 31 mai dernier, le PSG a soulevé pour la première fois de son histoire la Ligue des champions. Il propose à ses supporters un pack collector autour de ce succès historique.

Le PSG courait vers la Ligue des champions depuis de très nombreuses années. Après une finale en 2020, le club de la capitale a enfin remporté cette compétition le 31 mai dernier en surclassant l’Inter Milan en finale sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich (5-0). Presque quatre mois après ce sacre historique, le PSG propose un pack collector à ses supporters.

500 exemplaires numérotés

Dans son communiqué, le PSG indique : « À l’aube d’une nouvelle saison de Ligue des champions qui démarre ce mercredi 17 septembre face à l’Atalanta Bergame, le Paris Saint-Germain dévoile un pack collector inédit, symbole de son sacre historique en Ligue des champions, le 31 mai dernier. Une édition ultra-limitée éditée à 500 exemplaires numérotés, ce produit d’exception offre aux supporters un véritable objet de collection. » Ce pack contient un maillot match PSG Nike 24/25 collector avec le flocage « Champions » : édition limitée et numérotée individuellement pour garantir authenticité et rareté, Un tirage de la photo historique devant l’Arc de Triomphe, signé par le photographe Cyril Masson et accompagné de son certificat d’authenticité, Une carte Topps en tirage limité transformant le pack en véritable pièce de collection, à la croisée du sport et de la culture, Un tee-shirt collector, disponible uniquement dans ce pack, dans une couleur inédite, marqué d’une étoile en hommage au triomphe européen du Paris Saint-Germain. « Ces précieuses pièces sont réunies dans une pochette numérotée, véritable clin d’œil aux codes de la mode. Revivre l’émotion, célébrer la rareté .Ce pack inédit permet de revivre la ferveur de la célébration du 31 mai 2025, tout en accompagnant le Club vers une nouvelle aventure européenne. Un symbole de gloire, d’émotion et d’exclusivité, il s’adresse aux supporters passionnés et collectionneurs », conclut le PSG. Le prix de ce pack, à retrouver sur la boutique en ligne du PSG et dans les boutiques officielles du club à Paris, sont disponibles dès ce mardi.