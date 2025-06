Un peu moins de supporters présents au stade pour PSG / Botafogo

Dans la nuit de jeudi à vendredi (3 heures, DAZN), le PSG affronte Botafogo pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs. Il devrait y avoir moins de monde au stade comparé à la rencontre contre l’Atlético de Madrid.

Dimanche soir, le PSG a surclassé l’Atlético de Madrid lors de la première journée de la phase de poules de la Coupe du monde devant plus de 80 000 personnes au sein du Rose Bowl de Pasadena (4-0). Jeudi, le PSG retrouve ce même stade pour affronter Botafogo dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs (18 heures aux USA, 3 heures du matin en France). Cette rencontre contre les Brésiliens ne devrait pas atteindre cette affluence.

Un stade rempli à un peu plus des deux tiers à ce jour

Comme le rapporte RMC Sport, l’enceinte est pour l’instant pleine à un peu plus des deux tiers et il reste des tickets à la revente à partir de 33 dollars (un peu moins de 29 euros). Une tribune latérale est quasi remplie, mais le haut de l’autre est encore assez clairsemé. Le média sportif explique que Botafogo devrait être soutenu par une belle communauté de fans, comme ce fut le cas pour leurs rivaux de Flamengo contre l’Espérance Tunis. RMC Sport conclut en expliquant que le PSG devrait bénéficier de conditions météorologiques un peu plus supportables que lors de leur entrée en lice, qui était programmée à midi sous 40 degrés. Le coup d’envoi sera, cette fois, donné à 18 heures et les prévisions indiquent des températures, pour le moment, en-dessous des 30 degrés.