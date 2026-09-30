Raphinha

Un peu moins d’un mois avant le PSG, Raphinha touché à la cuisse

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas30 septembre 2026

Le 20 octobre prochain, le PSG recevra le FC Barcelone. Un peu moins d’un mois avant ce choc, Raphinha a quitté le rassemblement du Brésil, touché à la cuisse.

Après la trêve internationale, le PSG va retrouver les terrains avec des matches tous les trois jours entre la Ligue 1 et la Ligue des champions. Le club de la capitale jouera contre Le Mans le 10 octobre avant d’enchaîner avec Manchester City, Strasbourg, le FC Barcelone et Lyon. Le 20 octobre, le PSG recevra – au Parc des Princes – le Barça dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Pour ce choc, le club espagnol sera privé de Frenkie de Jong alors que Joan Garcia est incertain. L’actuel leader de la Liga s’inquiète aussi pour Raphinha.

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Il souffre d’un léger oedème

L’international brésilien, qui réussit un début de saison canon avec le FC Barcelone (Huit matches, quatorze buts, trois passes décisives), a été convoqué lors de la trêve internationale par Carlo Ancelotti. Buteur sur penalty contre l’Australie (4-2) hier, Raphinha est sorti à la mi-temps après une gêne musculaire à la cuisse droite. La Confédération brésilienne de football (CBF) a donc décidé de le laisser rentrer à Barcelone afin qu’il puisse poursuivre ses soins avec son club. Les examens réalisés n’ont pas révélé de blessure importante, seulement un léger œdème selon le média brésilien, Globo. Ce dernier explique que la prudence a été privilégiée en raison des antécédents du joueur. La cuisse droite de Raphinha l’avait déjà contraint à rester éloigné des terrains à plusieurs reprises. 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas30 septembre 2026

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