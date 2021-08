Il reste dix jours de mercato et un dossier va continuer à démanger au PSG, celui de Kylian Mbappé (22 ans) sous contrat jusqu’au 30 juin prochain et qui ne prolonge pas…

Dans le journal sportif AS, Tomás Roncero explique que le Real Madrid a un plan pour effectuer le “transfert de la décennie”. Le président Florentino Pérez en fait sa priorité, que ce soit d’ici le 31 août ou en 2022. D’autant plus que Kylian Mbappé a “mûrement choisi” de ne pas prolonger au PSG et qu’il n’y “aura pas de marche arrière”. La clé, c’est d’avoir obtenu que “la volonté du joueur soit inébranlable”. Selon le quotidien madrilène, l’attaquant n’a pas apprécié que le président al-Khelaïfi dise qu’il “n’avait plus d’excuse” pour ne pas prolonger au PSG après le recrutement XXL du club. Le Real Madrid “a demandé à Mbappé de tenir le coup et de ne pas faire de déclarations qui pourraient irriter l’émir, ce qui ne fonctionne généralement pas avec le PSG”, lit-on encore. “Madrid préfère garder la ligne de négociation ouverte jusqu’au bout, avec une belle offensive le 30 (après le match à Reims) si la porte n’est pas ouverte auparavant. Le Real est prêt à présenter une excellente offre grâce à sa bonne politique financière. La fourchette se situe entre 130 et 170 millions. Mais le PSG doit accepter de négocier. C’est la clé.” Pendant ce temps, du côté de Marca, on s’interroge déjà sur les conséquences sportives d’une arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid…

Selon ESPN, Manchester United est intéressé par Kylian Mbappé à l’horizon 2022, sa priorité d’ici la fin du mois étant les recrutements d’un milieu de terrain et d’un latéral droit. Mais Ole Gunnar Solskjaer est à l’affût pour le Bleu en fin de contrat au 30 juin. Les autres options pour les Red Devils étant Erling Haaland, Harry Kane et Lautaro Martinez puisque le Real Madrid est en meilleure position pour recruter l’attaquant de 22 ans du PSG.