Un point fait dans la journée pour le potentiel report du Classico

Ce dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG est censé se déplacer à Marseille en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Un point doit être fait dans les prochaines heures sur un possible report du Classico en raison des conditions météorologiques.

Le Classico entre Marseille et le PSG au Stade Vélodrome doit clôturer la cinquième journée de Ligue 1 ce dimanche soir. Mais la menace plane au-dessus de ce choc en raison des conditions climatiques attendues dans la cité phocéenne ce dimanche. En effet, les intempéries programmées (orages, averses et possiblement de la grêle) pouvant s’avérer dantesques, dans l’après-midi comme dans la soirée, avec un pic annoncé entre 19 et 21 heures par les prévisionnistes. Près de 90 mm de précipitations sont attendus par les experts, avance L’Equipe. Hier après-midi, au sein du siège de la LFP, on a évoqué ce report du Classico. Ce n’est pas la première fois que les éléments déchaînés font craindre le pire du côté du Vélodrome : fin octobre 2012, un Olympico avait été décalé de plusieurs semaines, à cause de rafales de Mistral mettant en péril l’intégrité des spectateurs. Peu après 18 heures, la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a confirmé le maintien de la rencontre, mais « si les conditions météorologiques s’aggravent, la situation peut être amenée à évoluer », indique le quotidien sportif. Un point sera fait entre les différentes parties, préfecture, LFP et représentants des deux clubs dans la journée, en amont de la rencontre, où plus de 65 800 spectateurs doivent se rendre, conclut L’Equipe.

Risque de s’abattre une pluie dense avec des orages

De son côté, Le Parisien, indique aussi que cet OM / PSG est pour l’instant maintenu, mais que la préfecture lui a fait savoir que si les conditions météorologiques s’aggravent, la situation peut être emmenée à évoluer. Le quotidien francilien explique que la Ligue de Football Professionnel (LFP) prévoit dans ses règlements que « en cas d’intempéries (orages, chutes de neige, brouillard, brume, etc) au cours d’une rencontre, l’arbitre peut interrompre provisoirement la rencontre avec un maximum cumulé de 45 minutes ou l’arrêter définitivement. » Il risque donc de s’abattre une pluie dense sur le Vélodrome pendant, mais aussi avant la rencontre, ce qui peut rendre la pelouse difficile praticable. Au-delà de la qualité du match en lui-même, l’inquiétude réside dans le risque d’orages, potentiellement dangereux pour les joueurs et les spectateurs, conclut Le Parisien.

















