Un point sur les cartons jaunes des joueurs du PSG

En ce début de saison 2021-2022, le PSG a déjà disputé 12 matches toutes compétitions confondues pour un bilan de 9 victoires, 1 nul et 2 défaites. Certains Parisiens ont récolté des cartons et sont sous la menace d’une suspension en cas de nouvel avertissement. Avec déjà deux cartons jaunes récoltés en Ligue 1, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Marco Verratti et Kylian Mbappé peuvent être suspendus en cas de troisième avertissement récoltés sur une période de dix matches. Si le défenseur central doit encore tenir un match afin d’éviter une sanction, les trois autres Parisiens auront encore cette menace pendant quelques rencontres. En Ligue des champions, seuls Leo Messi Leandro Paredes et Marco Verratti ont été avertis à une reprise. Voici ci-dessous le point sur les cartons jaunes reçus par les joueurs du PSG.

Les cartons jaunes reçus