Un point sur les résultats de la 1ère journée de Ligue 1

Alors que l’actualité footballistique est actuellement occupée par l’arrivée de Lionel Messi au PSG, la saison 2021-2022 de Ligue 1 a officiellement débuté ce vendredi. Victorieux dans la douleur de l’Estac (2-1), les Rouge et Bleu ont parfaitement débuté ce nouvel exercice et réalisent pour l’heure l’une des meilleures opérations de cette journée. En effet, les joueurs de Mauricio Pochettino ont déjà vu de nombreux concurrents directs perdre des points.

En ouverture de la 1ère journée de Ligue 1, l’AS Monaco était opposée au FC Nantes d’Antoine Kombouaré. Mais les Monégasques ont concédé le match nul sur leur pelouse (1-1). Même résultat pour l’OL au Groupama Stadium. Décevants à l’image de leurs matches de préparation, les Gones n’ont pas su prendre le meilleur sur le Stade Brestois (1-1). De son côté, le champion de France en titre, le LOSC, a livré un match à suspense face au FC Metz (3-3). Menés 1-3 avant l’heure de jeu, les Lillois ont parfaitement profité de leur supériorité numérique (carton rouge de Boubakar Kouyaté à la 56e) pour égaliser en fin de match grâce à Jonathan Ikoné (81e) et Burak Yilmaz (90e+7).

Concernant les autres résultats de cette journée, le Clermont Foot a créé la sensation en s’imposant face aux Girondins de Bordeaux (2-0) et occupe provisoirement la tête du championnat. Le SCO Angers s’est également imposé au Stade de la Meinau face au RC Strasbourg (2-0). Enfin, trois matches de L1 se sont soldés par un résultat nul ce dimanche après midi : Rennes-Lens (1-1), Saint-Etienne-Lorient (1-1) et Nice- Reims (0-0). Pour rappel, l’Olympique de Marseille et le Montpellier Hérault s’affrontent en conclusion de cette 1ère journée ce dimanche soir à 20h45. Une rencontre à suivre sur Prime Video.

Résultats 1ère journée L1

Classement L1