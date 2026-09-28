Un possible avenir en faux numéro 9 pour Doué en Bleus ?

Polyvalent, Désiré Doué pourrait être testé au poste de faux numéro 9 ce lundi soir par Zinédine Zidane contre la Belgique. Le numéro 14 du PSG a marqué des points auprès de son nouveau sélectionneur.

Depuis le début de sa carrière, Désiré Doué a montré sa polyvalence. Le numéro 14 du PSG peut évoluer sur les trois postes de l’attaque mais également dans un rôle de relayeur au milieu de terrain. Ce lundi soir (20h45, TF1), l’équipe de France affronte la Belgique lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des nations. Et pour cette rencontre, Zinédine Zidane pourrait décider de faire souffler Ousmane Dembélé. Et pour prendre la place du Ballon d’Or, le sélectionneur des Bleus pourrait titulariser Désiré Doué en faux numéro 9. Le Parisien rappelle qu’avec le PSG, Désiré Doué a déjà évolué dans cette position, par séquences seulement. Notamment lors de sa première saison au club, lorsque l’entraîneur espagnol aimait s’appuyer sur sa capacité à courir, beaucoup et tout le temps, mais aussi sur sa qualité technique pour faire le lien avec le milieu de terrain. Doué possède aussi un vrai sens du but et une capacité à se mettre facilement en position de frappe.

Appelé à prendre une place encore plus importante chez les Bleus à l’avenir

À ce stade, rien ne permet d’affirmer que Doué débutera dans cette position face aux Belges. Zinédine Zidane n’est d’ailleurs pas particulièrement adepte des indices laissés à l’adversaire. Mais si l’on se fie simplement à ce qui a été mis en place lors de l’ultime séance, l’attaque pourrait s’articuler ainsi : Doué à la pointe, en remplacement de Dembélé, avec Michael Olise à droite, Bradley Barcola sur l’aile gauche et Rayan Cherki toujours utilisé dans un rôle de relayeur, avance le quotidien francilien. « Quoi qu’il en soit, la blessure de Kylian Mbappé impose aux Bleus de trouver d’autres leviers pour dynamiser leur animation offensive et mettre davantage en difficulté le bloc adverse. Et Doué présente justement plusieurs des qualités recherchées. » Le numéro 14 du PSG, depuis le début du rassemblement, fait bonne impression. Sa touche technique, sa rigueur et son écoute de tous les instants, accompagnées d’une attitude toujours positive, n’ont fait que confirmer les échos favorables récoltés par le staff. Désiré Doué est appelé à prendre une place encore plus importante chez les Bleus à l’avenir, conclut Le Parisien.









