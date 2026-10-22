Un possible retour de Khvicha Kvaratskhelia avant la fin de la saison ?

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, Khvicha Kvaratskhelia sera absent de longs mois. Mais pourrait-il revenir avant la fin de la saison ?

Mardi soir, sur la pelouse du Parc des Princes, Khvicha Kvaratskhelia s’est écroulé après un contact avec Xavi Espart. Le numéro 7 du PSG se tenait le genou. Après plusieurs secondes au sol, il s’est relevé mais n’a pas pu poser le pied au sol. Il a quitté le terrain avec l’aide de deux membres du staff médical du club de la capitale. Si la rupture des ligaments croisés était suspectée à l’issue de la victoire contre le FC Barcelone (4-2), les examens effectués par l’international géorgien mercredi matin ont confirmé la mauvaise nouvelle. Khvicha Kvaratskhelia va être opéré dans les prochains jours et sera absent de longs mois. Son absence pourrait durer entre six et neuf mois, ce qui lui ferait manquer le reste de la saison 2026-2027. L’Equipe se demande si l’ancien Napolitain, en fonction de sa rééducation, pourrait revenir en fin de saison pour aider le PSG dans ses objectifs de fin de saison.

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« Ce serait un miracle qu’il rejoue d’ici la fin de la saison »

Pour le quotidien sportif, François Pietra, médecin en chef de Strasbourg de 2001 à 2025, a expliqué être pessimiste pour un retour du numéro 7 du PSG cette saison. « Ce serait un miracle qu’il rejoue d’ici la fin de la saison. Surtout qu’il suffit d’une quelconque complication dans le processus et c’est râpé. » Et puis, Khvicha Kvaratskhelia, aussi pro et motivé qu’il soit, il lui faudra nécessairement du temps pour rejouer au très haut niveau, lance L’Equipe. Rythme, intensité et confiance sont autant de facteurs à prendre en compte. « Pour lui, même avec une grosse prépa, ça va être ultra-serré », explique le médecin qui conclut : « Le staff médical fait tout pour que les joueurs reviennent le plus rapidement possible. Et c’est plus facile parce qu’ils sont pris en charge du matin au soir.«