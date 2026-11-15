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Image : psg.fr

Un premier aperçu du troisième maillot du PSG pour la saison 2027-2028

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum15 novembre 2026

Alors que le PSG devrait prochainement dévoiler son troisième maillot pour la saison 2027-2028, celui du prochain exercice serait déjà connu.

Comme chaque saison, le PSG dévoile différents jeux de maillots. Si le club parisien doit encore présenter ses troisième et quatrième maillots de la saison 2026-2027, les premiers aperçus des maillots 2027-2028 commencent déjà à circuler.

Des nouvelles images du maillot domicile 2027-2028 du PSG

Un maillot rouge

En effet, les designs des trois maillots du prochain exercice sont déjà connus. Concernant le maillot third de l’exercice 2027-2028, il sera de couleur rouge intense, avec le logo Nike. « Un motif organique rouge sur rouge, aux tons fumés, court sur le devant du corps, créant un aspect brumeux et texturé qui se déplace sur la poitrine et le torse », détaille Footy Headlines sur son site. Pour rappel, lors de la saison passée, le PSG arborait déjà un troisième maillot rouge, qui avait notamment marqué les esprits lors des larges victoires en Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen (7-2) et Chelsea (3-0).

Youtube : Canal Supporters Paris

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