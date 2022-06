Le PSG souhaite réaliser de nombreux changements dans son effectif afin de répondre aux objectifs de la saison 2022-2023. Ainsi, de nombreux noms ont été cochés pour renforcer le groupe parisien, mais Luis Campos et Antero Henrique auront également la lourde tâche de dégraisser significativement l’effectif. En ce sens, plusieurs joueurs ont un bon de sortie : Colin Dagba, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Leandro Paredes, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Julian Draxler, Mauro Icardi et Arnaud Kalimuendo. Concernant le dernier cité, ses bonnes performances au RC Lens lors des deux dernières saisons en prêt ont attisé les convoitises de quelques clubs européens.

Tendance à un départ pour Arnaud Kalimuendo

Et selon les dernières rumeurs venues d’Italie, l’Inter Milan serait intéressé par l’attaquant de 20 ans. Une information confirmée par le journaliste, Fabrice Hawkins. « Ses proches ont même été invités à voir un match à Milan il y a quelques semaines. » Outre le club italien, Leeds United aurait également placé le Titi du PSG sur sa short-list. Malgré des prêts réussis au RC Lens (21 buts en 65 matches), la tendance est vers un départ, rapporte le journaliste de Prime Video.

Pour Colin Dagba, également sous contrat jusqu’en 2024, la situation est différente. Victime de nombreux pépins physiques lors de l’exercice 2021-2022 (6 matches disputés), le latéral droit de 23 ans ne rentre plus dans les plans du PSG. Ainsi, un départ est envisagé lors de ce mercato estival. Et selon Fabrice Hawkins, un prêt est à l’étude notamment du côté du RC Strasbourg et « des discussions sont en cours. » Auteur d’une très belle saison avec le RCSA (6e de Ligue 1), le coach, Julien Stéphan, aurait érigé Colin Dagba comme la priorité pour le poste de latéral droit.

