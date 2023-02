Un prêt d’Hugo Ekitike envisagé par le PSG ?

Prêté l’été dernier avec une option d’achat de 28,5 millions d’euros + 6,5 millions d’euros, Hugo Ekitike a du mal à s’imposer. Un prêt pour s’épanouir pourrait-il être envisagé l’été prochain ?

Après une bonne saison sous le maillot du Stade de Reims (26 matches, 11 buts, 4 passes décisives toutes compétitions confondues), Hugo Ekitike a rejoint le PSG l’été dernier sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 28,5 millions d’euros + 6,5 millions d’euros. Une option d’achat qui sera levée si le PSG termine dans les deux premiers de Ligue 1. Mais depuis son arrivée dans le club de la capitale, le longiligne attaquant (1m89) peine à s’imposer. Il a joué 23 matches toutes compétitions confondues (1013 minutes, 10 titularisations) pour 4 buts et 3 passes décisives.

Le PSG dément l’idée d’un prêt

L’Equipe du Soir évoquait un prêt possible du numéro 44 du PSG l’été prochain pour lui permettre de jouer plus régulièrement de s’aguerrir. Ses performances et son comportement seraient des raisons qui pousseraient la direction parisienne à envisager un prêt de l’ancien Rémois. Mais contacté par Goal, le PSG a formellement démenti ces informations sur l’avenir d’Hugo Ekitike. « Avant même de pouvoir penser à un potentiel prêt, Paris devra remplir les conditions pour définitivement acquérir le joueur qui est arrivé en prêt avec option d’achat pour une somme de 28,5 millions d’euros + 6,5 de bonus, finir dans les deux premiers de Ligue 1« , conclut le média footbalistique.