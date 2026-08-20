Un PSG avec une équipe pour la Ligue 1 et une pour la C1 ?

Avant d’entamer la nouvelle saison de la Ligue 1, le PSG a l’ambition de conserver son titre de champion de France et sa Ligue des champions. Pour cela, il pourra s’appuyer sur un groupe étoffé.

Vainqueur de la Ligue 1 et de la Ligue des champions la saison dernière, en plus de la Supercoupe d’Europe, de la Coupe Intercontinentale et du Trophée des champions, le PSG espère pouvoir conserver les deux premiers cités, la Coupe Intercontinentale ainsi que récupérer la Coupe de France. Pour cela, il peut compter sur un groupe étoffé. Pour cette saison, une tendance se dessine selon L’Equipe : on ne verra pas souvent le vrai PSG sur Ligue 1+, notamment en deuxième partie de championnat, quand la route européenne s’élèvera. La saison dernière, parmi les joueurs alignés au coup d’envoi de la finale de la Ligue des champions, seuls Vitinha (24), Pacho (21) et Kvaratskhelia (18) ont été titularisés dans plus de 50 % des matches de Ligue 1, avance le quotidien sportif.

La Ligue 1 permettra à Luis Enrique d’intégrer les nouveaux joueurs

L’affaiblissement apparent de la concurrence, sous l’effet de l’appauvrissement économique de la Ligue 1, pourrait radicaliser la position parisienne, à moyen terme, et prolonger cette question, d’une saison sur l’autre : avec combien de titulaires le PSG va-t-il dominer le Championnat de France ?, lance le quotidien sportif. La Ligue 1, au moins, permettra à Luis Enrique d’intégrer les nouveaux joueurs, ce qui n’est pas si automatique, ni si facile, et de gérer la frustration comme la progression des remplaçants du premier cercle (Beraldo, Hernandez, Mayulu, Dro, Zabarnyi, Ndjantou), après les départs de Lee Kang-in et de Gonçalo Ramos, dont le statut ne montrait aucun signe d’évolution, lance L’Equipe. L’espoir de la concurrence restera, bien sûr, que le PSG soit obligé parfois de jouer avec sa meilleure équipe, mais contre les autres, conclut le quotidien sportif.