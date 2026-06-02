Un PSG dans la légende, les célébrations au Parc, les violences après la victoire… Nasser Al-Khelaïfi se confie

Après le doublé historique réalisé par le PSG en Ligue des champions, le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi, a réagi aux célébrations à Paris.

Le PSG est entré dans la légende. En remportant une deuxième Ligue des champions consécutive, le club parisien a rejoint le panthéon du football. Un week-end magique pour les Rouge & Bleu et leurs supporters. Dans un entretien exclusif accordé à la radio ICI Paris Ile-de-France, le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi, est revenu sur ce moment marquant et a également dénoncé les violences en marge de la victoire des champions d’Europe. Extraits choisis.

Le parcours du PSG

« On a fait quelque chose de magnifique. Chaque match a été très important. À chaque match, j’avais confiance en l’équipe. Avant le match (face à Arsenal), on sentait qu’il y avait quelque chose de spécial, du caractère, de la personnalité pour gagner cette compétition. A-t-il eu peur lors de la séance de tirs au but ? Non, je n’ai pas eu peur. Quand j’ai vu chaque joueur, ils étaient calmes. Il y a quelque chose de spécial. »

Ce PSG est-il entré dans la légende du football ?

« Bien sûr. Faire le back-to-back, c’est quelque chose de vraiment grand. On peut perdre un match, mais on joue toujours avec courage, personnalité et caractère. On ne lâche jamais. »

La ferveur au Parc des Princes au moment des célébrations dimanche

« C’est quelque chose de très spécial. Vous ressentez tout le monde, les joueurs et les supporters, derrière vous et le club. Aujourd’hui, on a tout gagné. Ce résultat et cette fête… ça m’a beaucoup touché parce que c’était un moment spécial. Personnellement, c’était mon trophée aussi. »

Les violences en France après la victoire du PSG

« On est contre ça, nous ne sommes pas fiers de ça. Un Parisien qui soutient le PSG ne fait pas ça. Nous ne sommes pas fiers d’eux, il faut arrêter ça. Je connais les supporters, ils sont calmes et intelligents. C’est notre ville, il faut la protéger, pas la casser. Il faut protéger la ville, l’image de Paris et du Paris Saint-Germain. »

La prolongation à venir de Luis Enrique

« Le coach est très content avec nous, très content à Paris. On est fiers de lui, c’est le meilleur entraîneur du monde. On est fiers de lui. D’après vous, ça veut dire quoi ? »

⚽ Nasser Al-Khelaïfi ouvre la porte à une prolongation de Luis Enrique jusqu’en 2030 : « On est fiers de lui, c’est le meilleur entraîneur du monde » @bruno_salomon @PSG_inside #PSG pic.twitter.com/kimifaYJeF — ICI Paris Île-de-France (@iciparisidf) June 1, 2026