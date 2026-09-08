Un PSG enfin dans le top 8 de la phase de ligue de la Ligue des champions ?

Double tenant du titre, le PSG a dû passer par les barrages de la Ligue des champions lors des deux dernières éditions. Va-t-il réussir à se classer dans le top 8 après ses huit rencontres cette saison ?

Pour la troisième saison, le PSG va participer à la nouvelle formule de la Ligue des champions. Lors des deux dernières éditions, le club de la capitale a dû passer par les barrages pour continuer son aventure européenne. Et cela lui a réussi puisqu’il a remporté les deux dernières éditions de la Ligue des champions. Finir dans le Top 8 de la Ligue des champions n’accorde donc aucune chance supplémentaire de remporter l’épreuve, juste des tours plus confortables avec réception au retour, ce qui, là encore, ne confère pas plus de garanties, lance Le Parisien. Dans ce contexte, Luis Enrique a prévenu dès jeudi dernier et bien en amont du test inaugural contre Bratislava ce mercredi au Parc des Princes à 21 heures pour le retour des grands soirs européens. « Il faudra améliorer notre performance pour être dans les huit premiers, car c’est notre ambition, mais on a déjà l’expérience des deux dernières années. Cela n’avait pas été facile, on avait fini 11e et 15e. Cette année, ce sera encore difficile », lançait l’Asturien la veille de la réception de Monaco. Une manière surtout de mobiliser son effectif pour deux raisons, avance le quotidien francilien.

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Le PSG est aussi champion d’Europe parce qu’il s’est construit dans l’adversité et les exploits improbables

D’abord parce que le tirage au sort sur le papier semble plus abordable pour le PSG. Sur le fond, et même si Paris a tout balayé au final, Luis Enrique mesure l’importance d’éviter un barrage piège. Si Brest s’est avéré une formalité l’année du premier sacre, Paris a connu toutes les peines du monde à éliminer cette année Monaco, rappelle Le Parisien. Reste à savoir ce que Paris ferait de son nouveau confort s’il réalise une phase de ligue plus réussie. Le PSG est aussi champion d’Europe parce qu’il s’est construit dans l’adversité et les exploits improbables. Après Monaco, ce printemps, Paris s’est retrouvé quand il a été rejoint à 2-2 en 8e de finale aller par Chelsea. Après, sa magie est revenue peupler son décor intime. Paris connaît si bien la musique de la Ligue des champions que finir dans le top 8 ne changerait pas son état d’esprit. Même s’il ne vise pas les étapes intermédiaires mais bien la ligne d’arrivée, conclut le quotidien francilien.







