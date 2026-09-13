Un PSG Handball renversant pour s’offrir Cesson-Rennes

Le PSG Handball retrouvait Coubertin hier soir avec la réception de Cesson-Rennes lors de la deuxième journée de championnat. Et les Parisiens se sont imposés lors d’un match fortement disputé.

Vainqueur du Trophée des champions contre Montpellier, le PSG Handball avait enchaîné avec une victoire sur le parquet de Chambéry pour la première journée de championnat (29-32) avant de concéder le nul à Aalborg en EHF Champions League (33-33). Hier soir, il retrouvait pour la première fois de la saison Coubertin avec la réception de Cesson-Rennes lors de la deuxième journée de la Daikin Starligue. Le début de match est serré, les deux équipes se répondant coup pour coup (6-6, 10e). Le PSG Handball va réussir à prendre une légère avance (13-10, 24e) sans réussir à distancer son adversaire du soir, qui va même réussir à repartir aux vestiaires avec une avance de deux buts (13-15).

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Le PSG a renversé Cesson-Rennes dans les dix dernières minutes du match

En seconde période, les visiteurs vont conserver l’avantage pendant de très longues minutes, parvenant même à prendre trois longueurs d’avance (14-17, 38e). Le PSG Handball va rester dans le match (17-17, 40e) même si c’est Cesson-Rennes qui va faire la course en tête durant pratiquement toute la seconde période (21-22, 48e). À l’entame des dix dernières minutes, le PSG Handball va réussir à recoller au score (22-22, 49e) avant de prendre l’avantage (23-22, 51e). Une avance qu’il va accroître (29-23, 57e) et conserver pour finalement s’imposer de six buts (30-24). Ferran Solé a brillé dans ce match en attaque avec neuf buts alors que Mikkel Lovkvist a réalisé pas moins de onze parades dans les buts. Les Parisiens poursuivent leur sans-faute en championnat avec une deuxième victoire en deux matches et préparent bien leurs semaines à deux matches à domicile contre Zagreb en EHF Champions League mercredi soir (20h45) et contre Chartres en Daikin Starligue dimanche après-midi (17 heures).