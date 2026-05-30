Un PSG historique remporte sa deuxième Ligue des champions consécutive !!!!!!!!!!!!!!!

Ce samedi, le PSG pouvait entrer dans l’histoire du football en remportant face à Arsenal sa deuxième Ligue des champions consécutive. Une mission accomplie au bout d’un match indécis (1-1, 4-3 TAB).

Après plusieurs semaines d’attente, le PSG était à un pas d’écrire une grande page de son histoire. Vainqueur de la Ligue des champions la saison passée, le club de la capitale pouvait réaliser un doublé légendaire, une performance uniquement réalisée par le Real Madrid (2016-2018) au XXIe siècle. Pour réaliser cet exploit, l’équipe de Luis Enrique devait venir à bout d’Arsenal, à la Puskás Aréna de Budapest. Pour cela, le coach parisien avait décidé d’aligner les mêmes joueurs de champ que lors de la finale face à l’Inter Milan (5-0) la saison passée. Ainsi, Achraf Hakimi faisait son retour dans le onze de départ, au détriment de Warren Zaïre-Emery sur le banc. Dans l’entrejeu, le fameux trio João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz était aligné. En attaque, Ousmane Dembélé était titulaire aux côtés de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia.

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Le résumé du match

Malheureusement, le PSG a été douché d’entrée dans cette rencontre. Sur un dégagement de Marquinhos contré par Leandro Trossard, Kai Havertz est parti en contre pour tromper Matvey Safonov d’une frappe en force (0-1, 6e). Un but qui a fait le jeu d’Arsenal. Par la suite, l’équipe de Mikel Arteta a joué bloc bas et a gagné du temps sur chaque remise en jeu. En face, la formation parisienne n’a pas trouvé la faille et a manqué de rythme. En difficulté dans le jeu, les Rouge & Bleu auraient pu obtenir un penalty pour une main de Bukayo Saka dans la surface (26e), mais aucun de penalty n’a été sifflé en faveur des Parisiens. Face à une équipe en bloc bas, la solution est venue des frappes de loin mais les joueurs ont manqué de précision à l’image des tirs de Fabian Ruiz (13e, 45e+4), Désiré Doué (45e+2) et Ousmane Dembélé (45e). En face, Arsenal aurait même pu punir les Parisiens sur une belle action collective mais Marquinhos a parfaitement contré le tir de Kai Havertz (45e+3). Face à des Gunners qui gagnent du temps, le PSG a regagné les vestiaires avec ce score à remonter (0-1).

Face à une équipe d’Arsenal qui n’a pas changé sa façon de jouer, le PSG a continué à persévérer et a été justement récompensé. Dans la surface, Khvicha Kvaratskhelia a été fauché par Cristhian Mosquera. Un penalty transformé par le Ballon d’Or Ousmane Dembélé (1-1, 65e). Un but qui a changé la physionomie du match. Obligés de jouer, les Gunners ont tenté de se projeter davantage mais sur un contre le PSG était proche de prendre l’avantage ; cependant Khvicha Kvaratskhelia a trouvé le poteau de David Raya (77e). Pour faire trembler Arsenal sur les contres, Luis Enrique a décidé de lancer Bradley Barcola. Et, sur une accélération fulgurante, le Français a été repris par David Raya (85e). Le numéro 29 parisien a même eu une dernière situation sur un contre, mais sa frappe n’a pas été cadrée (90e+7). Avec ce score de parité au bout du temps réglementaire, les deux équipes ont disputé les prolongations.

Lors de la première période de la prolongation, les deux équipes ont montré des signes de fatigue, à l’image de la frappe non cadrée d’Achraf Hakimi (100e). Les Parisiens ont eu un coup de chaleur suite à un accrochage entre Nuno Mendes et Noni Madueke dans la surface, mais pas de penalty sifflé pour les Gunners. Avec cette fatigue accumulée, Vitinha et Marquinhos ont été dans l’obligation de céder leur place à Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo. Avec deux équipes qui n’ont pas réussi à trouver la faille durant les 30 minutes de prolongation, cette finale s’est départagée lors d’une séance de tirs au but. Dans cet exercice, le PSG a encore brillé. Si Nuno Mendes et Eze ont manqué leur tentative, Matvey Safonov a stoppé le penalty décisif de Gabriel. Avant cela, Gonçalo Ramos, Désiré Doué et Lucas Beraldo ont marqué leur tir. Un PSG historique remporte donc sa deuxième finale de Ligue des champions consécutive face à Arsenal (1-1,, 4-4 TAB) et entre dans l’histoire du football !!!

Fil du match

Après plusieurs semaines d’attente, le PSG est à une marche d’entrer dans la légende du football en remportant une deuxième Ligue des champions consécutive. Pour cela, Paris devra venir à bout d’Arsenal, récent vainqueur de la Ligue des champions.

Ambassadeurs du PSG et d’Arsenal, Presnel Kimpembe et Thierry Henry apportent le trophée sur la pelouse de la Puskás Aréna.

Les deux équipes entrent sur la pelouse. L’hymne de la Ligue des champions retentit.

0′ Le coup d’envoi est donné par Arsenal. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ Sur sa première phase de jeu, Arsenal annonce déjà la couleur avec un long coup franc lancé dans la surface parisienne.

4′ Arsenal place son bloc haut pour gêner la progression du jeu des Parisiens.

6′ Ouverture du score d’Arsenal d’Havertz (0-1). Sur un dégagement de Marquinhos contré par Trossard, Havertz part en contre et trompe Safonov d’une frappe en force.

9′ Sur un centre de Doué, Saliba dégage le danger de la tête.

11′ Sur un cafouillage devant Kvaratskhelia, Gabriel dégage en catastrophe en corner.

12′ Sur le corner, F.Ruiz est trouvé au second poteau mais l’Espagnol n’arrive pas à redresser sa tête.

12′ Belle défense de Marquinhos devant Trossard.

13′ Trouvé dans la profondeur par Doué, F.Ruiz s’est projeté et tente une frappe en angle fermée, mais ce n’est pas cadrée.

15′ Les joueurs d’Arsenal très agressifs dans ce premier quart d’heure.

16′ Sur un corner parisien, Saka manque son dégagement et touche le ballon de la main, mais pas de penalty sifflé.

18′ Le PSG a le contrôle du ballon, il ne manque plus qu’à trouver la faille dans le bloc bas des Gunners.

21′ Arsenal gagne du temps sur chaque remise en jeu.

23′ Pause fraîcheur annoncée par l’arbitre. L’occasion pour Luis Enrique de donner quelques consignes.

25′ Les deux équipes ont repris.

26′ Sur un centre de Saka, Safonov sort et se détend pour repousser le ballon. Le portier a été touché à la tête par le genou de Marquinhos et reste au sol.

29′ Après quelques minutes de soins sur la pelouse, Safonov se relève et garde sa place sur le terrain.

31′ Alors que Nuno Mendes est au sol, le PSG continue à jouer et Doué se retrouve dans la surface mais Arsenal défend bien.

34′ Après une grosse possession du PSG face au bloc bas d’Arsenal, Dembélé manque de précision avec une passe qui termine dans les gants de Raya.

40′ Arsenal gagne énormément de temps sur chaque sortie de balle.

41′ Seulement deux tirs pour le PSG dans ce premier acte et aucun cadré.

43′ La voici la première situation du PSG. Sur une accélération de Nuno Mendes, le centre fort du Portugais est mal repoussé par Hincapié, mais F.Ruiz et Kvaratskhelia se gênent pour reprendre le ballon.

45′ La frappe du pied gauche de Dembélé passe largement au-dessus.

45′ Six minutes de temps additionnel.

45’+2 Nouvelle frappe de loin, mais Doué ne trouve pas le cadre.

45’+3 Sur un beau mouvement collectif, Havertz se retrouve dans la surface et est sur le point d’armer sa frappe mais Marquinhos réalise une belle intervention défensive.

45’+4 Dans le couloir gauche, F.Ruiz arme une frappe puissante, captée en deux temps par Raya.

45’+6 C’est la pause, Arsenal mène à la pause grâce à un but rapide d’Havertz. Par la suite, le PSG a buté sur le bloc bas des Gunners et ne s’est pas procuré la moindre occasion franche face à une équipe des Gunners qui gagnent du temps.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés. Il faudra trouver la faille dans ce bloc bas d’Arsenal.

46′ Première action parisienne et le centre de F.Ruiz est repoussé par Saliba.

46′ Enfin un carton jaune pour Arsenal pour gain de temps. Mosquera a pris son temps pour jouer une touche.

51′ Les Parisiens tentent de se projeter plus mais ça manque encore de précision dans le dernier geste.

53′ Kvaratskhelia est pris à deux sur chaque ballon.

54′ Carton jaune pour Saka pour une semelle sur Doué. Et coup franc intéressant pour le PSG.

55′ Sur le coup franc, la frappe avec rebond d’Hakimi a été captée par Raya.

60′ Aucune aucune occasion franche pour les Parisiens à l’heure de jeu.

61′ Bien trouvé dans la profondeur, Doué voit son centre être repoussé par la défense.

62′ PENALTY POUR LE PSG POUR UNE FAUTE DE MOSQUERA SUR KVARATSKHELIA.

63′ Après vérification du VAR, on ne sait pas pourquoi, le penalty est validé.

64′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DEMBELEEEEEEE (1-1). Le Français trompe Raya à contre-pied !!!!!!!!!!!

69′ Le centre de Dembélé est trop long pour Pacho. Mais ce but a redonné vie aux Parisiens.

70′ Pause fraîcheur dans cette seconde période.

72′ Sur une relance manquée de Raya, Hakimi récupère le ballon et sert Dembélé à droite. La frappe du Français manque de force et n’est pas cadrée.

73′ La frappe de loin de Vitinha passe juste au-dessus du but de Raya.

74′ Belle sortie de Safonov pour sortir devant Havertz.

77′ LE POTEAU POUR LE PSG. Sur un contre éclair de Kvaratskhelia, le Géorgien remonte le terrain et frappe le montant.

82′ Sur un corner au premier poteau de Dembélé, Pacho coupe la trajectoire mais sa tête n’est pas cadrée.

83′ Premier changement pour le PSG. Barcola prend la place de Kvaratskhelia.

85′ Lancé à pleine vitesse dans la profondeur, Barcola est repris par Raya.

89′ La frappe de Vitinha passe juste au-dessus de la lucarne de Raya. Mais quel travail de Doué sur l’action.

90′ Raya reste au sol et ressent une crampe au mollet.

90′ Six minutes de temps additionnel.

90’+3 Aïe aïe, Dembélé est touché et va céder sa place.

90’+5 Carton jaune pour J.Neves

90’+5 Changement pour le PSG. Dembélé cède sa place à G.Ramos .

. 90’+7 Sur une dernière accélération, Barcola file au but mais s’excentre top et ne cadre pas son tir.

90’+8 C’est terminé avec ce score de parité entre le PSG et Arsenal (1-1). Les deux équipes vont en prolongations.

91′ La première période de la prolongation débute.

93′ Ramos repousse un corner d’Arsenal.

95′ Nouveau changement pour le PSG. F.Ruiz est remplacé par Zaïre-Emery.

98′ Les Parisiens enchaînent les erreurs techniques en raison de la fatigue. De même du côté d’Arsenal.

100′ La frappe de loin d’Hakimi n’est pas cadrée.

102′ Coup de chaud dans la surface parisienne. Nuno Mendes a accroché Madueke dans la surface, mais pas de penalty ni de VAR. Heureusement pour les Rouge & Bleu…

105′ Aïe, c’est au tour de Vitinha de demander à sortir après une crampe.

105′ Deux minutes de temps additionnel.

105’+2 C’est la pause de cette prolongations avec toujours ce score de parité (1-1).

106′ Double changement pour le PSG. Vitinha et Marquinhos cèdent leur place à Beraldo et Zabarnyi.

106′ La prolongation reprend.

107′ Quelle situation pour le PSG !!! Sur un long ballon de Zaïre-Emery, Barcola remise de la tête vers G.Ramos au second poteau, mais Raya a bien anticipé et sort parfaitement pour repousser le danger.

112′ Le centre de Doué vers G.Ramos est capté par Raya.

116′ Les Parisiens font circuler le ballon et attendent une brèche pour piquer.

117′ Quelle situation pour le PSG. J.Neves profite des crampes d’Hincapié pour centrer, le ballon arrive sur Barcola dont la reprise est captée par Raya.

117′ Carton jaune pour Nuno Mendes.

119′ La frappe en angle fermé de Timber finit dans le petit filet extérieur de Safonov.

120′ Corner pour Arsenal. Beraldo vient tacler pour contrer une frappe de Gyökeres.

121′ Le PSG dégage le danger avec difficulté.

121′ Cette finale va se départager aux tirs au but.

Hakimi a gagné le toss et les Parisiens vont frapper devant leurs supporters.

PSG / Arsenal (1-1, 1 TAB 0) : RAMOS MARQUE

PSG / Arsenal (1-1, 1 TAB 1) : Gyökeres MARQUE

PSG / Arsenal (1-1, 1 TAB 1) : DOUE MARQUE

PSG / Arsenal (1-1, 2 TAB 1) : EZE SE MANQUE

PSG / Arsenal (1-1, 2 TAB 1) : LE TIR DE NUNO MENDES EST STOPPE PAR RAYA

PSG / Arsenal (1-1, 2 TAB 2) : RICE EGALISE

PSG / Arsenal (1-1, 3 TAB 2) : HAKIMI MARQUE

PSG / Arsenal (1-1, 3 TAB 3) : MARTINELLI MARQUE

PSG / Arsenal (1-1, 4 TAB 3) : BERALDO MARQUE

PSG / Arsenal (1-1, 4 TAB 3) : GABRIEL VOIT SON TIR ETRE STOPPE PAR SAFONOV

LE PSG EST CHAMPION D’EUROPE POUR LA DEUXIEME FOIS DE SUITE!!!!!!!!!!!

Feuille de match Paris Saint-Germain / Arsenal

Finale de la Ligue des champions – Stade : Puskás Aréna – Horaire : 18 heures – Diffuseurs : Canal+ et M6 – Arbitre principal : Daniel Siebert – Arbitres assistants : Jan Seidel et Rafael Foltyn – Quatrième arbitre : Sandro Schärer – VAR : Bastian Dankert et Robert Schröder – But : Havertz (6e), Dembélé (65e, sp) – Cartons : Mosquera (46e), Saka (54e), J.Neves (90e+5), Gyökeres (98e), Rice (103), Arteta (103e), Nuno Mendes (117e)

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c) (Zabarnyi, 106e), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha (Beraldo, 106e), F.Ruiz (Zaïre-Emery, 95e) – Doué, Dembélé (G.Ramos, 90e+5), Kvaratskhelia (Barcola, 83e) Remplaçants : Chevalier, Marin, Beraldo (106e), Zabarnyi (106e), G.Ramos (90e+5), Lee, L.Hernandez, Mayulu, Dro Fernandez, Barcola (83e), Zaïre-Emery (95e), Mbaye

: Safonov – Hakimi, Marquinhos (c) (Zabarnyi, 106e), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha (Beraldo, 106e), F.Ruiz (Zaïre-Emery, 95e) – Doué, Dembélé (G.Ramos, 90e+5), Kvaratskhelia (Barcola, 83e) Le XI d’ Arsenal : Raya – Mosquera (Timber, 66e), Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi, 91e) – Saka (Madueke, 83e), Odegaard (c) (Gyökeres, 66e), Trossard (Martinelli, 83e) – Havertz (Eze, 91e) Remplaçants : Arrizabalaga, Jesus, Eze (91e), Martinelli (83e), Timber, (66e) Gyökeres (66e), Norgaard, Madueke, (83e), Merino, Calafiori, Zubimendi (91e), Dowman

: Raya – Mosquera (Timber, 66e), Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi, 91e) – Saka (Madueke, 83e), Odegaard (c) (Gyökeres, 66e), Trossard (Martinelli, 83e) – Havertz (Eze, 91e)