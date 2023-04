Un rendez-vous PSG-Francfort pour El Chadaille Bitshiabu ?

Avec l’absence jusqu’à la fin de saison de Presnel Kimpembe, El Chadaille Bitshiabu a eu du temps de jeu ces dernières semaines. En fin de contrat en juin 2024, le titi attise les convoitises de l’Eintracht Francfort.

El Chadaille Bitshiabu (17 ans) est l’un des titis du groupe élite. Il s’entraîne tous les jours avec l’équipe première et alors qu’en début de saison, il jouait très peu et passait la plupart de son temps sur le banc ou en dehors du groupe, depuis le début de l’année 2023, il a tout de même réussi à grappiller un temps de jeu conséquent pour son statut. Entre les changements de systèmes, les méformes et les blessures, le défenseur central d’1m96 a disputé 13 matches toutes compétitions confondues avec les Rouge & Bleu. Même s’il a réalisé quelques erreurs dues à sa jeunesse, il attise les convoitises de certains clubs.

Le PSG voudrait le prolonger

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, El Chadaille Bitshiabu serait dans le viseur de l’Eintracht Francfort, qui cherche un remplaçant à Evan Ndicka, qui devrait quitter le club allemand libre cet été. Selon les informations de Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, un rendez-vous a eu lieu entre le PSG et Francfort pour évoquer l’avenir du défenseur central. Markus Krösche, le directeur sportif du club de Bundesliga, est fan du joueur et le suivrait depuis de nombreuses années. Il le voulait déjà lorsqu’il officiait à Leipzig (2019-2021). Santi Aouna explique qu’en parallèle, le PSG discute toujours avec son titi d’une prolongation de contrat accompagnée d’un prêt.