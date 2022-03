Arrivé au PSG à l’été 2015, Angel Di Maria a relancé sa carrière dans la capitale française après une saison complètement ratée à Manchester United. El Fideo a offert de très bonnes performances et quelques masterclass avec le maillot Rouge & Bleu en sept saisons. L’Argentin est même devenu le meilleur passeur de l’histoire du club avec 110 offrandes. Il a également marqué 90 buts en 289 matches. Mais cette saison, il est moins performant (3 buts et 5 passes décisives en 25 matches) et joue moins en raison de la présence de la MNM.

En fin de contrat le 30 juin, Angel Di Maria aimerait prolonger d’un an avec les Rouge & Bleu avant de finir sa carrière à Rosario, mais les dirigeants du PSG ne souhaiteraient pas le conserver la saison prochaine. Si c’est le cas, l’international argentin se retrouverait donc libre de tout contrat et pourra s’engager où il le souhaite. Selon les informations du quotidien portugais, Record, Benfica aimerait faire revenir son ancien joueur (2007-2010). Le club lisboète a sondé Di Maria, mais pour l’instant aucune négociation n’a été entamée. Record qui conclut en expliquant que le salaire du joueur est un obstacle dans ce dossier.