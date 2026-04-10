Un retour de Barcola contre Liverpool plus que probable ?

Blessé à la cheville contre Chelsea en huitièmes de finale retour, Bradley Barcola pourrait faire son retour dans le groupe du PSG pour le quart retour contre Liverpool.

Le PSG pourrait voir l’une des forces vives faire son retour dans le groupe pour le déplacement à Liverpool dans le cadre du quart de finale retour de la Ligue des champions. Touché à la cheville lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions sur la pelouse de Chelsea (0-3) le 17 mars dernier, Bradley Barcola était annoncé forfait pour au minimum un mois, sa participation aux quarts de finale de la Champions League contre Liverpool étant compromise.

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Il a de bonnes sensations

Mais le numéro 29 du PSG avait fait son retour à l’entraînement collectif à la veille de la manche aller contre les Reds. Trop court pour pouvoir prétendre à une place dans le groupe pour la rencontre au Parc des Princes, l’ancien Lyonnais devrait pouvoir faire le voyage à Anfield avec ses coéquipiers. En effet, selon les informations de L’Equipe, les sensations de Bradley Barcola sont bonnes et sa présence dans le groupe de Luis Enrique est désormais jugée très probable. L’attaquant du PSG ne devrait pas débuter la rencontre, mais pourrait avoir du temps de jeu. Il faudra, pour cela, que ses prochains tests à l’entraînement, samedi et dimanche, se passent bien, conclut le quotidien sportif.