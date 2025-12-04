Un retour de Désiré Doué pour le match face à Bilbao ?

Absent depuis un mois en raison d’une blessure à la cuisse droite, Désiré Doué était présent à l’entraînement ce jeudi. Une bonne nouvelle pour un retour à la compétition dans les jours à venir.

Désiré Doué est-il proche d’un retour à la compétition ? Déjà éloigné des terrains en début de saison suite à un pépin physique au mollet, l’international français a par la suite manqué plus un mois de compétition en raison d’une blessure à la cuisse droite. Avec seulement 8 matches disputés cette saison (3 buts et 3 passes décisives), l’international français espère enfin lancer sa saison dans les jours et semaines à venir.

« Je me tiens prêt »

Et bonne nouvelle pour le joueur de 20 ans, il a effectué son retour à l’entraînement ce jeudi. S’il est toujours annoncé dans le point médical du club (« Désiré Doué est en phase de reprise »), le numéro 14 des Rouge & Bleu était présent à la séance du jour. Et à l’occasion du media day, Désiré Doué s’est exprimé sur son état physique. « Ça va de mieux en mieux, je me sens bien, je n’ai plus de douleurs donc c’est top (…) J’ai pu me reconcentrer sur moi-même, bien récupérer aussi de ma blessure mentalement. Mon objectif est de durer sur toute la saison, pas refaire quatre ou cinq matches. »

Mais le Golden Boy 2025 sera-t-il apte pour le match face au Stade Rennais ce samedi. « Est-ce que je suis prêt à jouer contre Rennes samedi ? On verra si le coach me met sur le terrain, si ce n’est pas le cas, je l’accepterai sans soucis. Mais je me tiens prêt », a déclaré le principal intéressé. À ce jour, il est difficile d’imagine sa présence dans le groupe pour affronter son ancien club. « Le PSG n’entend pas se précipiter au sujet d’un joueur déjà écarté des terrains pendant six semaines en raison d’une première blessure au mollet droit contractée avec les Bleus en septembre », rapporte Le Parisien. Désiré Doué est dans les temps de passage de son processus de récupération et « sa présence dans le bulletin médical du club est le signe qu’il pourrait encore un peu patienter avant de retrouver la compétition. »

Mais la possibilité de le revoir en compétition dès mercredi prochain face à l’Athletic Bilbao en Ligue des champions n’est pas une hypothèse farfelue. « L’ancien Rennais est sur le bon chemin, déterminé à véritablement lancer sa saison. Même si ses deux longues périodes d’indisponibilité lui ont appris la patience et une meilleure gestion de ses sensations. » Dans cette fin d’année 2025 chargée, le PSG pourrait ainsi compter sur la créativité de son joueur lors des prochaines échéances. « Doué, lui, entend se servir de cette période pour relancer la machine et redevenir un acteur de premier plan », conclut LP. De son côté, L’Equipe confirme qu’il est plus probable de voir un retour de Désiré Doué face à Bilbao. « Un retour dans le groupe face au Stade Rennais ? Pas impossible, mais il est cité dans le communiqué médical du club (« en reprise ») et l’objectif est plus probablement de l’emmener dans le groupe contre l’Athletic Bilbao, mercredi prochain en Ligue des champions. »