Un retour de Khvicha Kvaratskhelia pour le Classico ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas7 février 2026

Touché à la cheville contre Newcastle le 28 janvier dernier, Khvicha Kvaratskhelia pourrait faire son retour sur les terrains avec le PSG contre Marseille demain soir.

L’infirmerie du PSG est presque vide. Cette dernière accueille trois joueurs, Quentin Ndjantou, Fabian Ruiz et Khvicha Kvaratskhelia. Le titi, victime d’une blessure aux ischio-jambiers lors du 32e de finale de Coupe de France contre Vendée Fontenay Foot le 20 décembre dernier, est en phase de reprise. En ce qui concerne Fabian Ruiz, qui souffre d’une contusion au genou gauche survenue contre le Sporting, aucun risque ne sera pris avec lui et le milieu de terrain devrait manquer le Classico de demain. Ce qui pourrait ne pas être le cas de Khvicha Kvaratskhelia.

De l’optimisme au sein du PSG

Touché à la cheville lors de la rencontre entre le PSG et Newcastle en Ligue des champions le 28 janvier dernier, l’international géorgien était annoncé annoncé absent entre huit et dix jours. Mais selon les informations de RMC Sport, il pourrait faire son retour dans le groupe de Luis Enrique pour affronter Marseille. Le dernier entrainement des Parisiens, ce samedi, permettra au coach des Rouge & Bleu de trancher sur sa présence ou non dimanche pour le Classico. Cependant l’optimisme est de mise côté parisien, assure le média sportif. Khvicha Kvaratskhelia pourrait faire son retour dans le groupe pour ce choc. Reste à savoir s’il débutera la rencontre ou s’il commencera sur le banc.

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas7 février 2026

