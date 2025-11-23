Un retour d’Ousmane Dembélé contre Tottenham ?

Touché au mollet contre le Bayern Munich le 4 novembre dernier, Ousmane Dembélé se rapproche d’un retour sur le terrain avec le PSG. Cela pourrait arriver dès mercredi.

Ousmane Dembélé n’a pas été épargné par les blessures durant cette première partie de saison 2025-2026. Le numéro 10 du PSG a été touché au mollet le 4 novembre dernier contre le Bayern Munich. Depuis, il n’a pas joué avec les Rouge & Bleu. De retour à l’entraînement collectif à la veille de la rencontre contre Le Havre, il était trop court pour faire son retour contre les Havrais hier soir. Mais cela pourrait être le cas pour la rencontre de Ligue des champions contre Tottenham mercredi soir (21 heures, Canal Plus).

Les sensations de Dembélé sont positives

En effet, L’Equipe explique que de source interne, les sensations du Ballon d’Or sont positives. « Suffisamment pour envisager un retour dès mercredi pour la réception de Tottenham en Ligue des champions ? Il s’agit de l’un des enjeux des prochaines heures pour le Ballon d’Or et le staff parisien. « Il connaît bien son corps. On verra (lundi) et (mardi). Il reste trois jours. Après, ce sera au coach de décider », évacue-t-on du côté du PSG« , avance le quotidien sportif. Au regard de son passif, une certaine prudence escorte la situation de l’international français, indique L’Equipe. Durant la trêve, Dembélé a, de l’avis du staff, « bien travaillé » avec l’équipe médicale et les préparateurs physiques. « A priori, la durée d’ici au retour de Dembélé se compte plutôt en jours. Avec une reprise de la compétition vers la fin novembre, comme le prévoyaient les délais initiaux. » Pourquoi pas dès mercredi contre les Spurs ? La séance programmée ce lundi en fin d’après-midi, après une journée de repos, permettra d’évaluer plus précisément la probabilité de le voir intégrer le groupe, avance le quotidien sportif. « En tout cas, il a faim, comme toujours », sourit-on en interne pour qualifier son état d’esprit, conclut L’Equipe.