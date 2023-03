Un retour important à l’entraînement du PSG

Le PSG reçoit demain soir (21 heures, Canal Plus Sport 360) le FC Nantes dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Les Parisiens s’entraînaient une dernière fois ce vendredi matin. Plusieurs joueurs manquaient à l’appel.

Après son récital sur la pelouse du Stade Vélodrome (0-3) la semaine dernière, le PSG retrouve la Ligue 1 demain soir avec la réception de Nantes dans le cadre de la 26e journée. À la veille de cette rencontre, les Rouge & Bleu se sont entraînés une dernière fois ce vendredi matin au Camp des Loges. Victime d’une rupture du tendon d’Achille lors du Classico, Presnel Kimpembe était évidemment absent de cette séance, lui dont la saison est d’ores et déjà terminée. Neymar, blessé contre Lille était aussi absent. Il s’entraîne à part mais espère toujours postuler pour une place dans le groupe contre le Bayern Munich.

Achraf Hakimi de retour

Renato Sanches, absent depuis le match contre Toulouse en raison d’une blessure musculaire, a repris la course ces derniers jours mais n’a toujours pas repris l’entraînement collectif avec ses coéquipiers du PSG et est forfait pour Nantes. Absent des deux dernières séances collectives, Achraf Hakimi était bien présent ce vendredi matin sur les pelouses du Camp des Loges avec ses coéquipiers. Il postule donc pour une place dans le groupe pour le match de demain. Comme d’habitude, les titis du groupe élite étaient présents à l’entraînement, tout comme Marco Verratti, suspendu pour la réception des Canaris. De retour à la compétition contre Marseille, Nordi Mukiele a débuté l’entraînement du jour en solo. Le point médical et la conférence de presse de Christophe Galtier apporteront plus de précisions sur son état physique.