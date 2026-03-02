Un seul joueur du PSG dans l’équipe type de la 24e journée de Ligue 1

Samedi soir, le PSG s’est imposé contre Le Havre lors de la 24e journée de Ligue 1 (0-1). Un seul de ses joueurs figure dans l’équipe type de la journée.

Leader de Ligue 1, le PSG a profité du faux pas du RC Lens sur la pelouse de Strasbourg pour prendre quatre points d’avance en tête du championnat grâce à sa victoire au Havre grâce à un but de Bradley Barcola. Lors de cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de titulariser Illia Zabarnyi en défense centrale aux côtés de Willian Pacho. Et l’international ukrainien a très certainement réalisé son meilleur match depuis son arrivée au PSG.

Lens, Brest, le Paris FC et Marseille bien représentés

Le numéro 6 du PSG a été solide du début à la fin du match, que ce soit dans les duels ou dans son placement, et il a également apporté offensivement avec des passes vers l’avant réussies, à l’image de celle aboutissant à l’occasion d’Ibrahim Mbaye puis au penalty manqué par Désiré Doué. L’ancien de Bournemouth est le seul joueur du PSG à figurer dans l’équipe de la 24e journée de Ligue 1 concoctée par L’Equipe. Dans cette dernière, il est placé dans une défense à trois avec Moustapha Mbow (Paris FC) et Nathan Ngoy (Lille). Le Paris FC, Marseille, Lens et Brest sont les équipes les plus représentées dans cette équipe type avec deux joueurs chacune.