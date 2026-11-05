Un seul joueur du PSG dans l’équipe type de la semaine en C1

Mardi soir, le PSG n’a fait qu’une bouchée de Villarreal (0-6) lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Malgré un gros match de nombreux joueurs, il ne place qu’un seul joueur dans le onze de la semaine en C1.

Cette semaine, la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions se jouait. Lors de cette dernière, le PSG se déplaçait à Villarreal. Et au stade de la Céramique, le club de la capitale n’a fait qu’une bouchée des Espagnols (0-6). Durant cette rencontre, l’ensemble du onze de départ aligné par Luis Enrique a fait une très belle prestation, tout comme les entrants, à l’image de David Boly qui a marqué son premier but en professionnel quelques minutes seulement après son entrée en jeu. Comme après chaque semaine de compétition, l’UEFA dévoile une équipe type. Celle de la quatrième journée de la phase de ligue a été dévoilée ce jeudi. Et un seul joueur du PSG figure dans cette dernière.

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Onze joueurs de onze équipes différentes

Auteur d’un doublé contre Villarreal, Fabián Ruiz est le seul joueur du PSG à donc figurer dans ce onze. Le milieu de terrain est accompagné dans l’entrejeu par Gabri Veiga, buteur avec lors de la victoire du FC Porto contre Naples (4-1), et Enzo Fernández, qui a marqué lors du succès de Manchester City sur la pelouse du RB Leipzig (2-3). Auteur d’un triplé et d’une passe décisive lors de l’humiliation de Côme sur Lens (1-9), Anastásios Douvíkas est aussi présent dans cette équipe type tout comme Aleksey Batrakov, annoncé dans le viseur du PSG durant le mercato estival, auteur d’un doublé avec Galatasaray.