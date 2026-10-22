Un seul joueur du PSG dans l’équipe type de la semaine en Ligue des champions

Mardi soir, le PSG s’est imposé contre le FC Barcelone (4-2). Plusieurs de ses joueurs ont brillé mais un seul figure dans le onze de la semaine de la Ligue des champions.

Lors du choc de la troisième journée de la phase de ligue des champions, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Parc des Princes contre le FC Barcelone (4-2). Lors de cette rencontre, plusieurs joueurs parisiens ont brillé comme Désiré Doué avec un but et une passe décisive, les trois milieux de terrain (Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz) omniprésents à la récupération du ballon et à la construction des actions, la charnière centrale ultra-solide (Marquinhos, Willian Pacho) ou bien encore Lucas Hernandez, qui a muselé Lamine Yamal et marqué un but salvateur lors de la victoire parisienne.

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Du beau monde dans le onze

Plusieurs d’entre eux pouvaient figurer dans l’équipe type de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Mais il n’y a qu’un seul joueur du PSG dans cette dernière, Désiré Doué. Malgré sa performance XXL, Lucas Hernandez ne figure donc pas dans cette équipe type. Le numéro 14 parisien accompagne Phil Foden, Kylian Mbappé, Harry Kane ou bien encore Declan Rice et Nico Paz. Particularité de ce onze, aucune équipe ne compte deux joueurs dans cette dernière. Il y a onze joueurs de onze équipes différentes, dont Xavier Mbuyamba de LASK, qui a créé la surprise en allant s’imposer sur la pelouse du Sporting (2-3).

Le XI de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions : Sommer (Club Bruges) – Mbuyamba (LASK), Geertruida (PSV), Augusto (Inter) -Rice (Arsenal) – Foden (Manchester City), Paz (Côme), Mctominay (Naples), Doué (PSG) – Kane (Bayern), Mbappé (Real)