Demain soir (21 heures, TF1, BeIN Sports 1), la France commence son Euro 2024 avec la rencontre contre l’Autriche. Un seul joueur du PSG devrait être titulaire.

L’Euro 2024 a ouvert ses portes il y a deux jours. L’équipe de France débute, elle, sa compétition demain soir avec la rencontre contre l’Autriche. Pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait aligner une équipe très compétitive. Dans les buts, sans surprise, ce sera Mike Maignan. Il sera défendu par un quatuor composé de Jules Koundé dans le couloir droit, Théo Hernandez dans le couloir gauche et d’une défense centrale, William Saliba-Dayot Upamecano. Le joueur d’Arsenal serait préféré à Ibrahima Konaté, l’habituel titulaire au poste, selon l’Equipe.

Dembélé associé à Mbappé et Thuram en attaque

Au milieu de terrain, le sélectionneur des Bleus devrait aligner un trio composé de N’Golo Kanté, Antoine Griezmann et Adrien Rabiot. Le joueur formé au PSG serait préféré à Youssouf Fofana, titulaire lors des deux matches de préparation des Bleus contre le Luxembourg (3-0) et le Canada (0-0). Enfin, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Marcus Thuram devraient animer l’attaque française. L’ailier droit devrait être le seul joueur du PSG titulaire, alors que le futur madrilène devrait commencer au poste de numéro 9. Randal Kolo Muani, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola débuteront sur le banc.